شكرا لقرائتكم خبر عن تقلصات البطن المفاجئة.. اقض عليها بمشروبات صحية والان مع تفاصيل الخبر

تقلصات البطن المفاجئة لها الكثير من الأسباب، وفقًا لتقرير نشر sunich فإن الشخص قد يعاني من تقلص مفاجئ وشديد أو متدرج الشدة في البطن والأمعاء ولعل من هذه الأسباب:

- تناول الأطعمة الحارة

- تناول الأطعمة الحمضية بكثرة

- بعض الأمراض المزمنة قد تسبب هذا الألم المفاجئ: مثل متلازمة القولون العصبي.

- سوء التغذية: اتباع أنظمة رجيم أو أنظمة غذائية جديدة أثرت على المعدة.

- تناول طعام غير مناسب أو يسبب التحسس

تهدئة تقلصات المعدة الفجائية

يمكن ببعض المشروبات الصحية تهدئة تقلصات المعدة الفجائية، ولكن إذا استمرت التقلصات عليك بزيارة الطبيب المختص واستشارته في المشكلة:

المشروبات المفيدة

- شاي الشمر الصحي المفيد: هذا النوع من الشاي الدافئ وهو نبات صحي يعمل على المساعدة على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم وحركة المعدة وتقليل حالة الانتفاخ كذلك تقليل تقلصات المعدة كما أنه ينظم حركات الأمعاء تنظيمًا جيدًا وتقليل التهابات الجهاز الهضمي. من خصائص شاي الشمر أيضًا أنه مخصص لمن يعاني من عسر الهضم أو متلازمات القولون العصبي فهو يعمل على تخفيف غازات المعدة وتقليل الانتفاخات.

- شاي البابونج الدافئ: أحد أهم المشروبات المهدئة للمعدة والتي تعمل على تحسين حركة الجهاز الهضمي والأمعاء وتخفيف آلام المعدة تمامًا كما أنه يقلل من شعور وجع الأمعاء الناتج عن التوتر والقلق النفسي لأنه يساعد على الاسترخاء بشكل عام، كما أنه يحسن من حالة الغازات ويقللها بشدة ويخفف أعراض قرح المعدة ويساعد على النوم بشكل أفضل والاسترخاء التام كما أنه يقلل آلام المعدة بشكل ملحوظ.