شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صحية هتساعدك فى إصلاح عضلاتك بعد الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

بناء العضلات بعد الأربعين لا يعني بالضرورة رفع الأثقال أو ممارسة تمارين رياضية مكثفة، أحيانًا يمكننا القيام بذلك من خلال الأطعمة التي نتناولها، حيث إن تناول الأطعمة المناسبة تساعد جسمك على البقاء قويًا، وتدعم كتلة العضلات الهزيلة، وتحافظ على لياقتك البدنية حتى لو لم تكن تمارس الرياضة، فبعض العادات اليومية والوجبات الغنية بالعناصر الغذائية تُحدث فرقًا كبيرًا مع مرور الوقت، ومع تقدمك في السن، قد يتباطأ معدل الأيض لديك قليلًا، لكن تناول الأطعمة الصحية المناسبة لا تزال تُفيدك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 أطعمة يومية تبنى العضلات وتُعزز التعافي وتساعدك على الحفاظ على رشاقتك ونشاطك وحيويتك بعد الأربعين: البيض

يجمع البيض بين البروتين عالي الجودة والأحماض الأمينية الأساسية في صورة يسهل على جسمك امتصاصها، حيث أن صفار البيض بشكل خاص ليس لذيذًا فحسب، بل أنه غني أيضًا بفيتامينات مثل ب12 ود، التي تساعد على تعافي العضلات وتقويتها، سواء كان مسلوقًا أو مخفوقًا، يُشكل البيض أساسًا ممتازًا لتغذية وإصلاح الأنسجة والحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة.

الجبن

هذا المنتج البسيط من منتجات الألبان يُزودك ببروتين الكازين، الذي يُهضم ببطء ويُغذي عضلاتك لفترة أطول، هذا يجعله مثاليًا للأوقات التي لا تتناول فيها الطعام بكثرة ولكنك ترغب في الحفاظ على عضلاتك، كما أنه غني بالكالسيوم والفوسفور، اللذان يُساعدان في الحفاظ على قوة عظامك أثناء بناء عضلاتك حولها.

الكينوا

تتميز الكينوا عن غيرها من الحبوب باحتوائها على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمك، وهذا نادر في الحبوب النباتية، إلى جانب فوائدها للعضلات، حيث تُضيف الكينوا الألياف والمغنيسيوم إلى مزيجها، مما يُساعد عضلاتك على الانقباض بسلاسة والتعافي بشكل أفضل، إنها خيار رائع لمن يرغبون في تجنب اللحوم دون المساس بقيمتهم الغذائية.

العدس

هذه البقوليات الصغيرة غنية بالبروتين، ولكن هذا ليس كل ما يقدمه، فالعدس غني بالحديد، الذي يساعد على نقل الأكسجين إلى عضلاتك، وهذا يُجنبك التعب ويعزز قدرتك على التحمل، وعند تناوله بكثرة، يُوفر لك قاعدة نباتية قوية للحفاظ على عضلاتك مشدودة، خاصةً إذا كان مستوى نشاطك خفيفًا أو متوسطًا.

سمك السلمون

يمنحك السلمون بروتينًا متكاملًا، إلى جانب دهون أوميجا 3 الصحية والناعمة، حيث تُقلل هذه الدهون الجيدة الالتهابات، التي قد تُبطئ شفاء العضلات وتعزز قوتها، كما أنه يُساعد جسمك على استخدام البروتين بشكل أفضل، مما يُتيح لك الاستفادة القصوى من غذائك، ويُقدم السلمون مزيجًا من المذاق الرائع والفوائد العظيمة، كل ذلك في وجبة واحدة.

بذور اليقطين

بذور اليقطين غنية بالزنك والمغنيسيوم وكمية جيدة من البروتين، وتساعد على تعزيز وظائف العضلات، وتحقيق توازن الهرمونات، والتعافي بعد ممارسة الرياضة، وتناول حفنة منها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطة يُسهم بشكل كبير في تقوية العضلات، خاصةً عند تناولها مع أطعمة أخرى غنية بالعناصر الغذائية.

الزبادي يوناني

الزبادى اليوناني غني ببروتينات سريعة وبطيئة الهضم، إنه مثالي لمساعدة العضلات على التعافي وتزويد جسمك بتدفق مستمر من الأحماض الأمينية، كما أن قوامه الكريمي يُسهل إضافته إلى الأطباق الحلوة والمالحة، كما أن البروبيوتيك فيه يدعم عملية الهضم، مما يضمن امتصاص العناصر الغذائية بشكل جيد واستخدامها بكفاءة للحفاظ على صحة العضلات.