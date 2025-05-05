شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مخاطر صحية طويلة الأمد للأطعمة المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت الأطعمة فائقة المعالجة والمصنعة، الغنية بالإضافات الصناعية والسكريات المكررة والدهون المشبعة والمواد الحافظة، جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة الغذائية الحديثة.

من الوجبات الخفيفة المعبأة إلى المشروبات السكرية، تنتشر هذه الأطعمة في كل مكان، ومع ذلك فإن عواقبها الصحية على المدى الطويل مثيرة للقلق.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2013، ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة المعالجة بمجموعة من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السمنة وداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، ولا تقتصر المشكلة على السعرات الحرارية الفارغة فحسب، بل تتعلق أيضًا بالمعالجة الكيميائية التي تجرد الطعام من قيمته الغذائية الطبيعية وقد تضر بجسمك مع مرور الوقت.

لماذا تُشكل الأطعمة فائقة المعالجة مخاطر صحية طويلة الأمد؟

غالبًا ما تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على مستويات عالية من السكر والدهون غير الصحية والصوديوم والمواد الكيميائية المضافة التي قد تؤثر سلبًا على الصحة الأيضية.

صُممت هذه الأطعمة لعمرها الافتراضي ومذاقها، وليس لقيمتها الغذائية، ووفقًا لجامعة هارفارد للصحة ومنظمة الصحة العالمية حسب تقرير موقع ndrv، فإن الاستهلاك المستمر لهذه الأطعمة قد يُسبب الالتهابات واختلال التوازن الهرموني وضعف صحة الأمعاء، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض نمط الحياة، وحتى بعض أنواع السرطان، مع مرور الوقت.

1. زيادة خطر الإصابة بالسمنة

الأطعمة فائقة المعالجة المصنعة غنية بالسعرات الحرارية وفقيرة بالعناصر الغذائية، حيث تُشجع على الإفراط في تناول الطعام بسبب تركيبتها المُسببة للإدمان من السكر والملح والدهون، كما تتجاهل هذه الأطعمة إشارات الشبع الطبيعية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

2. ارتفاع احتمالات الإصابة بمرض السكر من النوع 2

يؤدي ارتفاع المؤشر الجلايسيمي للأطعمة فائقة المعالجة إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم. مع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى مقاومة الأنسولين، وفي نهاية المطاف إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني،نشرت المجلة الطبية البريطانية (BMJ) نتائج تشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 12% لدى الأفراد الذين يستهلكون الأطعمة فائقة المعالجة بكثرة، بما في ذلك المشروبات السكرية والحبوب المكررة والحلويات المعبأة.

3.ارتفاع الصوديوم

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الصوديوم والدهون المتحولة في الأطعمة فائقة المعالجة إلى ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تُحذر جمعية القلب الأمريكية من أن تناول هذه الأطعمة، حتى باعتدال، قد يُسهم في تراكم اللويحات الشريانية وارتفاع ضغط الدم، وخاصةً لدى البالغين في منتصف العمر.

4. زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي

تشير الأدلة الناشئة إلى أن كثرة تناول الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وقد وجدت دراسة فرنسية نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بنسبة 10% ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 12%. وقد تُسبب الإضافات الغذائية، مثل المستحلبات والنترات والمحليات الصناعية، خللًا في ميكروبات الأمعاء وتعزز النشاط المسرطن.

5. ضعف صحة الجهاز الهضمي والأمعاء

الأطعمة فائقة المعالجة قليلة الألياف وغنية بالإضافات الكيميائية التي قد تُلحق الضرر ببطانة الأمعاء، فهي تُخلّ بالتوازن الطبيعي للبكتيريا النافعة، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الانتفاخ والإمساك، وحتى داء الأمعاء الالتهابي (IBD)، تُعدّ صحة الأمعاء أمرًا حيويًا لصحة المناعة والصحة النفسية، وقد يُؤثّر تناول هذه الأطعمة لفترات طويلة على كليهما.

6. مشاكل الصحة العقلية

تشير الأبحاث إلى وجود علاقة بين استهلاك الأطعمة فائقة التصنيع واضطرابات المزاج كالاكتئاب والقلق، وقد ربطت دراسة نُشرت في مجلة Public Health Nutrition هذه الأنظمة الغذائية بزيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب بنسبة 30%، تفتقر هذه الأطعمة إلى عناصر غذائية أساسية، مثل فيتامينات ب وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تدعم وظائف الدماغ.

7. زيادة خطر الوفاة

خلصت دراسة إسبانية واسعة النطاق إلى أن من تناولوا أكثر من أربع حصص من الأطعمة فائقة المعالجة يوميًا كانوا أكثر عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 62%، يؤثر تناول هذه الأطعمة بانتظام على أجهزة متعددة في الجسم، منها الأيض، والقلب والأوعية الدموية، والجهاز المناعي، مما يؤدي إلى تسريع الشيخوخة وزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض.