شكرا لقرائتكم خبر عن انسَ الفلاتر.. هذه العلاجات للبشرة في 30 دقيقة تمنحك إشراقة حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

في عالمنا المتسارع، تكيفت صناعة التجميل لتلبية احتياجات العصر، لا جراحة ولا ضمادات - فقط علاجات سريعة تمنحكِ مظهرًا متجددًا في أقل من ساعة، سواء كنتِ عائدة إلى العمل أو تلتقين بأصدقائكِ، ستمنحكِ هذه الإجراءات مظهرًا أصغر سنًا وأكثر نضارة وثقة بالنفس دون التأثير على روتينكِ اليومي، بحسب موقع تايمز ناو.

وفقًا للدكتور بي إل جانجيد، طبيب الأمراض الجلدية وجراحة زراعة الشعر في عيادة سكينكيور بنيودلهي الهند، فإن هناك علاجات تجميلية تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، وهي طفيفة ، ولا تتطلب أي فترة نقاهة.

وأضاف الدكتور جانجيد: "تتيح هذه العلاجات للأفراد العودة إلى روتينهم اليومي فورًا بعد انتهائها"، وصُممت هذه العلاجات لتحقيق نتائج ملحوظة في وقت قصير مقارنةً بالعلاجات التجميلية التقليدية.

هذه الإجراءات غير جراحية، وغالبًا ما تكون غير مؤلمة، وتتيح لك العودة إلى مكتبك - أو يومك - دون أي إزعاج.

إليكم نظرة على بعض الخيارات الأكثر شيوعًا والتي تُحدث فرقًا كبيرًا البوتوكس (علاج BTX-A): وداعًا للتجاعيد!

يُنعم البوتوكس الخطوط الدقيقة عن طريق إرخاء العضلات المحيطة بها، ليمنحكِ مظهرًا شبابيًا ومنتعشًا في دقائق معدودة.

الحشوات الجلدية

هل ترغبين في خدود أكثر امتلاءً أو شفاه طبيعية؟ تُعيد الحشوات حجم المناطق التي فقدت ترطيبها مع مرور الوقت، مما يُجدد مظهركِ.

التقشير الكيميائي

إذا كان لديك لون بشرة باهت أو غير متساوٍ، فإن التقشير الكيميائي يقشر البشرة بلطف ويفتحها ويخفف التصبغ في أقل من ساعة.

علاجات تفتيح الشفاه التدخين، أو التعرض لأشعة الشمس، أو عادات نمط الحياة السيئة غالبًا ما تُغمق لون الشفاه، وتساعد علاجات الشفاه المتخصصة على الحصول على شفاه أكثر نعومةً وإشراقًا وشبابًا.

هيدرافيشل علاج الوجه

يُرطب البشرة ويُنعشها بعمق. مثالي قبل أي مناسبة أو ببساطة كعلاج لبشرتك.

إزالة الشعر بالليزر (LHR)

لماذا تضيع ساعات في إزالة الشعر بالشمع أو الحلاقة عندما يمكن لجلسات الليزر السريعة أن تقدم إزالة الشعر بشكل دائم تقريبًا؟

علاج تساقط الشعر باستخدام البلازما الغنية بالصفائح الدموية

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن ترقق الشعر، فإن علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية يستخدم بلازما الدم الخاصة بك لتحفيز نمو الشعر بشكل طبيعي.

لماذا يختار جيل الألفية عمليات التجميل السريعة؟

لم يعد الأمر يقتصر على الغرور فحسب، حيث يتزايد إقبال جيل الألفية على الرعاية الوقائية بدلًا من انتظار ظهور علامات التقدم في السن. سواءً تعلق الأمر باللياقة البدنية، أو الصحة النفسية، أو الجمال، يتخذ شباب اليوم خطوات صغيرة لتحسين مظهرهم مبكرًا.

الوقاية المبكرة

إن التعامل مع المشاكل الصغيرة الآن يمنعها من أن تصبح مشاكل أكبر فيما بعد.

الراحة

لا حاجة إلى فترة توقف أو فترات نقاهة طويلة - يمكن أن تتناسب هذه العلاجات بسهولة مع ساعة الغداء أو أثناء الاستراحة بين الاجتماعات.

فعّالة من حيث التكلفة: العديد من هذه الإجراءات معقولة التكلفة بشكل مدهش، مما يجعلها في متناول مجموعة أكبر من الأشخاص مقارنة بالعمليات الجراحية الباهظة الثمن.

تحسينات طبيعية: يسعى جيل الألفية إلى الظهور بأفضل صورة لأنفسهم، لا لشخص آخر. توفر هذه العلاجات تحسينات طبيعية المظهر بدلًا من تغييرات جذرية.

اختيار الطبيب المناسب

مع تزايد الطلب على هذه الإجراءات التجميلية، أصبح اختيار الطبيب المناسب أكثر أهمية من أي وقت مضى. يجب على أخصائي التجميل أو طبيب الأمراض الجلدية الجيد أن يرشدك خلال العملية، ويشرح لك المخاطر والرعاية اللاحقة، ويضع توقعات واقعية.

يوضح الدكتور جانجيد: "يجب أن تُمكّنكِ الإجراءات التجميلية، لا أن تُرهقكِ. تهدف العلاجات التجميلية إلى تعزيز ثقتكِ بنفسكِ، لا إلى خلق شعور جديد بعدم الأمان".

