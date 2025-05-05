شكرا لقرائتكم خبر عن لتشابه بعضها.. إزاى تفرق بين أعراض النوبة القلبية والسكتات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى انسداد الشرايين إلى حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وذلك لأن انسداد الأوعية الدموية يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى القلب أثناء النوبة القلبية، وإلى الدماغ أثناء السكتة الدماغية، ما يتسبب في ضرر بالغ للعضو المصاب، وتهديد للحياة إذا لم يتلقَ المصاب العلاج بسرعة.

ووفقًا لموقع "Health"، تشترك هذه الحالات في بعض عوامل الخطر نفسها، مثل ارتفاع ضغط الدم والتدخين، وتميل النوبات القلبية إلى أن تكون أكثر شيوعًا، حيث يصاب 805,000 شخص بنوبة قلبية سنويًا في الولايات المتحدة، مقارنةً بـ 795,000 شخص يصابون بالسكتات الدماغية.

أعراض النوبة القلبية مقابل السكتة الدماغية

قد تظهر أعراض النوبة القلبية والسكتة الدماغية فجأةً، ولا ينبغي تجاهلها، ومن الضرورى معرفة هذه العلامات مُبكرًا وطلب الرعاية الطبية الفورية بإنقاذ حياة المصاب.

وتشمل أعراض النوبة القلبية ما يلى:

ألم أو انزعاج في الصدر

الدوار

الغثيان أو القيء

ألم في الرقبة أو الظهر أو الفك يمكن أن ينتشر إلى الكتفين والذراعين

ضيق في التنفس

فيما تشمل أعراض السكتة الدماغية ما يلى:

ارتباك مفاجئ، أو صعوبة في التحدث، أو صعوبة في فهم الآخرين

خدر أو ضعف، وخاصة في جانب واحد من الجسم

صداع شديد

ضعف البصر في إحدى العينين أو كلتيهما

صعوبة المشي، أو الدوخة، أو فقدان التوازن أو التنسيق

أبرز الاختلافات بين النوبة القلبية والسكتة الدماغية

تؤثر كل حالة منهما على أجزاء مختلفة من الجسم، حيث تحدث النوبة القلبية عندما يمنع انسداد الشرايين التاجية وصول الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب، مما قد يسبب تلفًا في القلب ويمنعه من ضخ الدم بفعالية، بينما تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ، وقد يحدث ذلك لسببين، في السكتة الدماغية الإقفارية، تسد جلطة دموية أحد شرايين الدماغ، أما في السكتة الدماغية النزفية، ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ فجأةً مسبباً نزيفاً فيه.

التأثيرات طويلة المدى

إذا لم تعالج النوبة القلبية بسرعة، فقد يسبب نقص تدفق الدم تلفًا دائمًا في عضلة القلب، بما في ذلك إلى إضعاف العضلة وزيادة خطر الإصابة بقصور القلب ، مما يصعب القيام بالأنشطة اليومية بسبب التعب أو ضيق التنفس، كما يمكن أن تسبب النوبة القلبية عدم انتظام ضربات القلب، مما قد يؤدي إلى حالات تهدد الحياة مثل السكتة القلبية المفاجئة.

ويمكن أن تسبب السكتة الدماغية شللًا أو ضعفًا مفاجئًا، غالبًا في جانب واحد من الجسم، حيث يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في المشي أو الحركة أو أداء المهام اليومية بعد السكتة الدماغية، كذلك يمكن أن تتسبب في صعوبات في الكلام، مثل صعوبة إيجاد الكلمات أو فهم اللغة، وقد يعاني بعض الأشخاص الذين يصابون بالسكتة الدماغية أيضًا من مشاكل طويلة الأمد في الذاكرة وحل المشكلات والتفكير.

الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

تتطلب الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية تغييرات مماثلة في نمط الحياة، تركز على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، مثل:

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون للمساعدة في خفض الكوليسترول وضغط الدم.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على إدارة السمنة، وتحسين الدورة الدموية وتقوية القلب والأوعية الدموية.

تجنب التدخين أو الإقلاع عنه لتقليل خطر تلف الأوعية الدموية.

إدارة التوتر، من خلال الاسترخاء والتأمل والدعم الاجتماعي، لتقليل المخاطر العامة للأحداث القلبية الوعائية.

مراقبة وعلاج الحالات الأساسية التي تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكر.

هل يمكن أن تصاب بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية

من الممكن الإصابة بسكتة دماغية ونوبة قلبية معًا، لأن مشاكلات تدفق الدم تسبب كلتا الحالتين، لأن الشخص الذي لديه عوامل خطر، مثل ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع الكوليسترول، أو مرض السكر، يكون أكثر عرضة للإصابة بكلتا الحالتين، لأنهما تشتركان في العديد من عوامل الخطر، فإن اتخاذ خطوات لتحسين صحة القلب يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من السكتات الدماغية وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

