شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار فيديو لرجل أصيب بعدوى.. ليه لازم تغسل الملابس فور شرائها وإيه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا فيديو يظهر شابًا ارتدى ملابس مستعملة دون أن يغسلها وبعدها أصيب بعدوى فيروسية شديدة في وجهه سببت له الكثير من البثور، فما هي أضرار ارتدائك ملابس غير مغسولة أو غير نظيفة؟

مخاطر عدم غسل الملابس الجديدة

ارتداؤك الملابس فور شرائها حتى وإن كانت مغلفة، أمر غير آمن، فلابد لك من تنظيفها وتنظيفًا جيدًا هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع cleaners، مؤكدًا أن مخاطر عدم غسل الملابس الجديدة أو ارتدائها دون تنظيفها يحمل مجموعة من المخاطر عالية الدقة:

المخاطر المحتملة

- التهيج الشديد في الحساسية والجلد: ظهور أعراض مثل الالتهابات أو الحكة والهرش.

- التحسس الشديد وإثارة عوامل الحساسية: لدى الكثير من الأشخاص ما يهيج أعراض الحساسية ويسبب الهرش والحكة والحرقة والآلام والتورم.

- التلوث البكتيري المحتمل جدًا: الذي ينتقل عبر الملابس الجديدة دون غسلها، فطبيعة تخزين مثل هذه الملابس قد يحمل مخاطر تكون البكتيريا وتعرضها للاتربة والملوثات مما يراكم الأتربة والفيروسات.

- التهابات الأنف والجيوب الأنفية: نتيجة الرائحة المنبعثة من هذه الملابس.

- احتواء هذه الملابس على الأصباغ أو مواد لتشطيب أشكالها الخارجية: ما قد يجعلها ضارة إذا لمست البشرة وسببت تهيجًا وأعراض حساسية شديدة.

- انتقال العدوى أو المرض أو المشكلة لمرتديها: إذا كانت هناك بها عدوى أو مرض أو مشكلة تنتقل لمرتديها على الفور وتسبب له مشكلات طويلة الأمد.

4. نصائح لتنظيف ملابسك جيدًا قبل ارتدائها

- اغسل الملابس جيدًا للغاية: وضعها تجف في الشمس.

- يمكن بدلا من ذلك تمرير مكواة البخار عليها: لجعلها أكثر تعقيمًا ونظافة.

- يمكن من خلال سوائل تنظيف البقع أن يتم تنظيفها بالكامل: قبل ارتدائها.