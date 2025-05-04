شكرا لقرائتكم خبر عن بكتيريا الفم من أسباب الإصابة بـ"الصداع النصفى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة طبية حديثة، عن أن هناك أنواعا معينة من البكتيريا الموجودة داخل الفم، قد تكون مسببة لآلام الصداع النصفي.

ووفقًا للدراسة التي أجرتها جامعة سيدنى، ونشرها موقع "Web MD"، يعد ميكروبيوم الفم موطنًا لنحو 700 نوع من البكتيريا والفيروسات والفطريات وغيرها من الميكروبات، وهو ثاني أكثر الميكروبات تنوعًا في الجسم بعد الأمعاء، والتي تلعب دورًا أساسيًا في صحة الجسم.

وتم إجراء الدراسة على أكثر من 150 امرأة دون سن 75 عامًا، حيث خضعن لتقييم الصداع النصفي، وآلام الجسم، والصداع، وآلام البطن، كما قدّمن عينات من اللعاب، والتي حُلّلت للكشف عن البكتيريا، ووجد ارتباطًا كبيرًا بين صحة الفم وآلام الصداع النفسى.

ووفقًا للدراسة يمكن أن ينتقل ألم الفك إلى أعلى ويسبب الصداع النصفي، وباستخدام بيانات ميكروبيوم الفم، تمكنوا من استنباط الروابط بين ميكروبات الفم وأنواع محددة من الألم، ومن بين المشاركين في الدراسة المصابين بالصداع النصفي، برزت بكتيريا تسمى المتفطرة اللعابية .

كما يوجد نوع من بكتيريا الفم – يُسمى (Aa) - ينتج ببتيدات تحفز الجسم على تكوين أجسام مضادة، مما يُحفز التهاب المفاصل الروماتويدي، كما لوحظت مستويات مرتفعة من ببتيد آخر، ببتيد مرتبط بجين الكالسيتونين، وهو عامل رئيسي في الصداع النصفي ، لدى مرضى يعانون من التهاب دواعم السن والصداع النصفي المزمن.

ويستند هذا الاكتشاف إلى أبحاث سابقة تشير إلى دور ميكروبيوم الفم في الألم، على سبيل المثال، عزل الباحثون بكتيريا المتفطرة اللعابية في مفاصل الأشخاص المصابين بمفصل الفك الصدغي، وحددت دراسة أجريت عام ٢٠١٦ في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو وجود المزيد من الميكروبات المختزلة للنترات في أفواه الأشخاص المصابين بالصداع النصفي، كما ووجدت دراسة أجراها باحثون في كوريا عام ٢٠٢٠ رابطًا بين الصداع النصفي والمفصل الصدغي الفكي (TMJ) وهو اضطراب في المفصل الصدغي الفكي ، الذي يربط الجمجمة بالفك.

وبشكل عام تلعب العوامل الوراثية دورا كبيرا في الإصابة بالصداع النصفى، حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 40% و50% من خطر الإصابة بالصداع النصفي يعود إلى الجينات، وهناك جينات متعددة تؤثر على احتمالية الإصابة بالصداع النصفي.