هل يساعد فحص الدم في اكتشاف حب الشباب.. اعرف التفاصيل

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حب الشباب مشكلة جلدية شائعة قد تصيب أي شخص، ينشأ عادةً عندما تُسد بصيلات الشعر الصغيرة في الجلد، ما يؤدي إلى تراكم الأوساخ، والتهاب وظهور البثور والرؤوس البيضاء والسوداء، قد يكون هذا نتيجة عوامل مثل التغيرات الهرمونية، وزيادة إفراز الدهون بسبب بعض مستحضرات التجميل، وبعض الأدوية، والنظام الغذائي غير الصحي، وغيرها.

كيف يساعد فحص الدم في الكشف عن أسباب حب الشباب

وفقًا لموقع onlymyhealth يمكن للمستويات عالية من هرمون التستوستيرون والأندروجينات يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيوت وانسداد المسام، فحوصات سكر الدم - مثل الجلوكوز والأنسولين - مفيدة أيضًا، لأن ارتفاع مستويات السكر قد يزيد الالتهاب وزيادة الزيوت.

ويشير ارتفاع مستويات البروتين التفاعلي-CRP إلى وجود التهاب في الجسم، ما قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب، كما يمكن لهرمونات الغدة الدرقية (TSH ،T3 ،T4) أن تؤثر على التوازن الهرموني، بينما يمكن أن يؤثر انخفاض مستويات فيتامين د والزنك على شفاء الجلد".

من المهم فهم أن التقلبات الهرمونية، خاصةً ارتفاع مستويات الأندروجينات، قد تُسبب ظهور حب الشباب، ومن المعروف أن حالات مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS) تُسبب مثل هذه الاختلالات، ومع ذلك، يُضيف الدكتور شودري أنه ليس كل من يُعاني من حب الشباب الشديد يُعاني من اختلال في مستويات الهرمونات؛ فبعض الأفراد ببساطة لديهم بشرة أكثر حساسية لمستويات الهرمونات الطبيعية، ما قد يُسبب حب الشباب.

تشير دراسة نُشرت في مجلة جمعية الغدد الصماء إلى أن حب الشباب لدى النساء البالغات قد يكون علامة على اختلال التوازن الهرموني، وخاصةً ارتفاع مستويات الأندروجين كما هو الحال في متلازمة تكيس المبايض، يوصي الخبراء بقياس هرمونات مثل التستوستيرون وDHEA-S لدى جميع النساء المصابات بحب الشباب، في حال ارتفاع مستويات الهرمونات، يجب إضافة موانع الحمل الفموية المركبة (الإستروبروجستين) إلى علاج حب الشباب بغض النظر عن شدته.

ما مدى موثوقية فحوصات الدم في تشخيص مشاكل حب الشباب؟

يمكن أن تساعد اختبارات الدم في تحديد المشكلات المرتبطة بحب الشباب، مثل اختلال التوازن الهرموني أو التهاب، أو نقص فيتامينات، ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من نتائج طبيعية من حب الشباب.

يستخدم الأطباء عادة اختبارات الدم إلى جانب الفحوصات الجسدية والتاريخ الطبي لتحديد السبب الكامل لحب الشباب والأعراض الأخرى ذات الصلة .

متى يجب إجراء فحص الدم لحب الشباب؟

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل حب الشباب بشكل متكرر، فإليك الوقت الذي يمكنك فيه التفكير في إجراء اختبارات الدم:

عندما يكون حب الشباب لديك شديدًا أو لا يستجيب للعلاجات القياسية.

إذا كان لديك تاريخ من المشاكل الهرمونية مثل ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، وانخفاض SHBG (الجلوبيولين المرتبط بالهرمون الجنسي)، وارتفاع نسبة DHEA-S (كبريتات ديهيدرو إيبي أندروستيرون)، وLH (الهرمون الملوتن) وFSH (الهرمون المنبه للجريب) 2:1 وحتى 3:1 في المرضى الذين يعانون من تكيس المبايض، فإن مستويات البرولاكتين المرتفعة ترتبط أيضًا.

إذا كنت تفكر في تناول بعض الأدوية مثل الأيزوتريتينوين... فإن اختبار الدهون ووظائف الكبد يحتاج إلى فحص.

للكشف عن نقص العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين د وفيتامين ب12.

بالنسبة لمرضى متلازمة تكيس المبايض المعروفين، يجب فحص مقاومة الأنسولين ومستوى الغدة الدرقية.