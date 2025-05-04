شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الزيت الموجود في الخبز والمكرونة يضر بصحة الشرايين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قد نسمع الكثير من التحذيرات من تناول المكرونة سريعة التحضير أو أنواع من الخبز والكعك الجاهزة التي توجد على رفوف المتجر، قد يكون ذلك بسبب زيت النخيل الذي تم خلطه بها، والذي يسد شرايين قلبك.

يرجع ذلك إلى احتوائها على كمية عالية من الدهون المشبعة، حوالي 50 % التي قد تحتاج إلى إلى معرفة حمض البالمتيك، الذي يمكن أن يرفع البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول السيئ وكذلك الدهون الثلاثية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند استهلاكها بكميات كبيرة، خارطة الطريق لاستبدال الدهون المتحولة بزيت الطعام الصحي.

وفقًا لتقرير موقع "indianexpress"، فإن زيت النخيل هو منخفض التكلفة، ويحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، المرتبطة بأمراض القلب، ويستخدم على نطاق واسع في الزيوت النباتية، والسمن، والسمن النباتي، والتي تستخدم على نطاق واسع في المخابز، والكافيتريات.

لماذا يعتبر زيت النخيل المكون الرئيسي في الأطعمة المصنعة والمعلبة؟

تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة والمعلبة على زيت النخيل لأنه يجعل المنتجات تدوم لفترة أطول، ويظل شبه صلب في درجة حرارة الغرفة، وبالتالي يستخدم في العديد من الأطعمة المدهونة، ويخلطه الباعة الجائلون مع زيوت أخرى للقلي، كما أن زيت نواة النخيل الأرخص يحتوي على ما يقرب من 85% من الدهون المشبعة، ويستخدم في كريمة القهوة والحلويات ومنتجات الجبن.

الإفراط في استخدام الزيت والملح في الطعام يشكل خطرًا على الصحة

تزيد الدهون المتحولة المنتجة صناعياً، والتي توجد عادة في الزيوت المهدرجة جزئياً والأطعمة المصنعة والمقلية، من خطر الإصابة بأمراض القلب، هذه الدهون المتحولة الصناعية هي سم لأنها تختبئ في الشرايين التاجية، والدهون المتحولة هي التبغ الغذائي، وأي شيء تحل محله الدهون المتحولة هو صحي.

الدهون المتحولة، التي يتم تصنيعها بإضافة الهيدروجين إلى الزيت النباتي الذي يتجمد في درجة حرارة الغرفة، لا ينبغي تناولها أكثر من 2.2 جرام يوميًا لنظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري، وينصح عند شراء المنتجات التجارية، اقرأ الملصقات وتجنب تلك التي تحتوي على زيوت مهدرجة جزئيًا أو سمن".