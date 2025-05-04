شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطور أداة رقمية جديدة تبشر بعلاج وتشخيص أسرع لمرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

طورت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا NHS أداة بيانات جديدة تهدف إلى علاج أسرع لمرضى السرطان، حيث ستساعد الأداة التى يطلق عليها Cancer 360 في جمع معلومات المرضى من جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني والسجلات في نظام رقمي واحد، حتى يتمكن الأطباء والممرضات من إعطاء الأولوية للمرضى الأكثر احتياجًا ورؤيتهم بسرعة أكبر.

وبحسب جريدة الجاريان البريطانية قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بإنجلترا إن الهدف هو المساعدة في نقل الأنظمة التناظرية الحالية إلى أنظمة رقمية بحيث لا يضطر موظفو الرعاية الصحية في إنجلترا إلى جمع معلومات مهمة عن كل مريض بالسرطان من جداول بيانات مختلفة ورسائل بريد إلكتروني وسجلات.

قال الدكتور فين ديواكار، مدير التحول السريري في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "يستحق كل مريض سرطان رعاية سريعة وفعالة، ويعتمد حلنا الجديد Cancer 360 على البيانات لضمان ذلك تمامًا. فمن خلال منح الأطباء رؤية شاملة لمسارات المرضى، يمكننا تحديد التأخيرات ومعالجتها فورًا.

وأضاف "مع توسع برنامج Cancer 360 ليشمل المزيد من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، فأنا واثق من أننا سنرى تحسينات كبيرة في كل من أوقات العلاج وتجربة المريض".

ومن المفهوم أن المؤسسات لن تُجبر على استخدام الأداة، ولكن قد يُطلب من تلك المؤسسات التي لا تفي بمعايير هيئة الخدمات الصحية الوطنية فيما يتعلق بالسرطان - بما في ذلك أن 85% من مرضى السرطان يجب أن يبدأوا علاجهم في غضون 62 يوماً من إحالتهم - أن تفكر في كيفية مساعدة Cancer 360 لهم في تحقيق الأهداف.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن تطبيق Cancer 360، بالإضافة إلى مساعدة المرضى في الحصول على تشخيص أسرع، من شأنه أن يساعد في تقليل تأخير العلاج وبالتالي تعزيز معدلات البقاء على قيد الحياة.

ورحبت إيف بيرن، من مؤسسة ماكميلان لدعم مرضى السرطان، بإطلاق الحملة قائلة: "مع وجود ما يقرب من 3.5 مليون شخص مصاب بالسرطان في المملكة المتحدة - وهو رقم يستمر في الارتفاع - فإن الحاجة إلى التشخيص السريع والعلاج في الوقت المناسب لم تكن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

لا يزال الكثير من الناس يواجهون تفاوتات غير مقبولة في رعاية مرضى السرطان، بدءًا من التشخيص وحتى العلاج والدعم.

وقال البروفيسور فيل بانفيلد، رئيس مجلس الجمعية الطبية البريطانية: "إن المبادرات مثل هذه تظهر وعدًا كبيرًا في جلب أنظمة الخدمات الصحية الوطنية المتقطعة وغير المترابطة والقديمة إلى القرن الحادي والعشرين".

وأضاف: "لكي تحدث هذه الإصلاحات فرقًا حقيقيًا، يتعين علينا التأكد من أن الخدمة الصحية لديها الاستثمار الأوسع والموظفين الذين تحتاجهم للاستفادة من هذه التطورات".

جُرِّبت هذه التقنية في مستشفى رويال يونايتد في باث، ومستشفى تشيلسي وويستمنستر.

ويُقال إنها ساعدت المستشفيات على تحقيق معيار التشخيص السريع، حيث يُفترض أن يحصل 75% من المرضى على تشخيص أو استبعاد الإصابة بالسرطان في غضون 28 يومًا من الإحالة.

وقال وزير التكنولوجيا بيتر كايل: "لقد رأيت بنفسي الضغوط والأسى الذي يسببه السرطان في عائلتي.

وأضاف بالاعتماد على أنظمة الكتابة القديمة، كانت مواعيد التشخيص المُنقذة للحياة تتوقف على فقدان ورقة لاصقة أو ضياع ورقة. وهذا يُعرّض الأرواح للخطر. ومع التكنولوجيا التي نمتلكها اليوم، لا يوجد سببٌ يدفع أي جزء من خدمات الرعاية الصحية لدينا إلى العمل بهذه الطريقة.

وقال وزير الصحة ويس ستريتنج إن الحكومة تستثمر 26 مليار جنيه إسترليني في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مضيفًا: "إنه طريق طويل ولكننا بدأنا بالفعل في إعادة هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى وضعها الطبيعي، حيث قدمنا للمرضى أكثر من 3 ملايين موعد إضافي، ووظفنا 1500 طبيب عام جديد، وبدأنا في طرح التكنولوجيا الجديدة التي من شأنها إنقاذ الأرواح".



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