شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض للعين يجب الحذر منها.. منها الجفاف وظهور عوامات فى رؤيتك والان مع تفاصيل الخبر

من المهم زيارة طبيب العيون لإجراء فحص كامل مرة في العشرينيات من عمرك، ومرتين في الثلاثينيات، وثلاث مرات في الأربعينيات، فى هذا التقرير نتعرف على 5 أعراض للعين يجب الحذر منها، بحسب موقع تايمز ناو.

وأشارت البيانات الأخيرة من منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 2.2 مليار شخص حول العالم يعانون من أحد أشكال ضعف البصر القريب أو البعيد، ويقول الأطباء إنه يمكن الوقاية من أكثر من نصف هذه الحالات إذا لاحظتَ العلامات والأعراض المبكرة.

ويؤكد الخبراء أهمية إجراء فحوصات دورية للعين لضمان الحصول على علاج جيد في الوقت المناسب.

أضواء وامضة وأجسام عائمة في الرؤية

إذا لاحظت زيادة مفاجئة في الأضواء الوامضة أو عدد صغير من النقاط أو الدوائر أو الخطوط أو أنسجة العنكبوت - المعروفة باسم العوامات التي تحجب رؤيتك - فقد يكون ذلك أحد أعراض تمزق أو انفصال شبكية العين.

وفقا للخبراء،تلف شبكية العين قد يكون انفصال الشبكية خطيرًا للغاية ويتطلب فحصًا وعلاجًا مناسبين. إذا تأخرت، فقد يؤدي انفصال الشبكية إلى فقدان البصر الدائم أو العمى .

ألم في العينين

العديد من أمراض العيون غير مؤلمة، لكن بعض الحالات أو الإصابات قد تُسبب ألمًا شديدًا ومزمنًا. يقول الأطباء إنك قد تشعر في كثير من الأحيان بضغط في عينيك، وهو مؤشر على الإصابة بالجلوكوما، وهو مرض يحدث عندما يتراكم السائل في الجزء الأمامي من العين، مما يُلحق الضرر ببطء بالعصب البصري.

كما يمكن في بعض الأحيان أن يكون سبب آلام العين هو خدش القرنية، مما يؤدي إلى الصداع والغثيان والقيء ورؤية حلقات أو هالات بألوان قوس قزح حول الأضواء.

جفاف في العينين

إنها علامة شائعة جدًا ويمكن علاجها بسهولة باستخدام مرطبات العين التي تُصرف دون وصفة طبية. ومع ذلك، إذا أصبحت مشكلة متكررة، مما يؤدي إلى عدم ارتياح وإذا كنت تعاني من الجفاف وتعكر صفو حياتك اليومية، فلا تتجاهله.

وفقًا للخبراء، قد يكون السبب مشكلة في الغدد الدمعية المحيطة بالعينين. كما قد يكون جفاف العين ناتجًا عن اضطراب مناعي ذاتي كامن، مثل متلازمة شوجرن، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة، وأمراض الغدة الدرقية. إذا لم يُعالج جفاف العين جيدًا وفي الوقت المناسب، فقد يُسبب التهابًا حادًا في الملتحمة، وسحجات أو قرحًا في القرنية، والتهابات في العين.

ضباب العيون

يُعدّ عدم وضوح الرؤية علامةً على العديد من مشاكل العين، مثل الجلوكوما ذات الزاوية المغلقة، والتهاب القزحية، وانفصال الشبكية وتمزقها. يقول الأطباء إن جميع هذه الحالات خطيرة للغاية، ولا ينبغي تجاهلها إطلاقًا.

ومع ذلك، في كثير من الأحيان، السبب الأول لـرؤية ضبابيةيمكن أن تكون الرؤية أيضًا انكسارية - مما يعني أنك قد تحتاج إلى نظارات - وهو ما يحدث عندما يكبر الأشخاص.

عدم الراحة أثناء ارتداء العدسات اللاصقة

في حين أن معظم مرتدي العدسات اللاصقة لا يعانون عادةً من مشاكل إذا استخدموها بشكل صحيح، إلا أنهم قد يصابون أحيانًا بالتهابات خطيرة. ووفقًا للأطباء، تشمل أعراض التهابات العدسات اللاصقة عدم وضوح الرؤية، واحمرارًا غير طبيعي في العين، وألمًا في العين، ودموعًا أو إفرازات من العين، وحساسية للضوء، والشعور بوجود شيء ما في العين.

في بعض الحالات، يمكن أن تسبب عدوى العين المرتبطة بالعدسات اللاصقة فقدانًا خطيرًا للرؤية أو حتى العمى .

