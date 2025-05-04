شكرا لقرائتكم خبر عن للرجل.. أطعمة مهمة لهرمون التستوستيرون والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 03:00 ص

هرمون التستوستيرون هو الهرمون الذكري الأساسي، وله دور مهم جدًا في صحة الرجل الجسدية والنفسية، وفقًا لموقع healthline.

وأهم وظائفه، هي:

1. الوظائف الجنسية

يعزز الرغبة الجنسية.

يحفز إنتاج الحيوانات المنوية.

يؤثر على الانتصاب وجودته.

2. بناء الكتلة العضلية

يساعد في نمو العضلات وقوتها.

يقلل من تراكم الدهون في الجسم.

3. كثافة العظام

يحافظ على صلابة العظام ويقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

4. المزاج والطاقة

انخفاضه قد يسبب الاكتئاب أو القلق أو التعب المزمن.

يعزز الثقة بالنفس والتركيز والقدرة على التحمل.

5. صحة القلب والدم

يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء.

قد يؤثر على صحة القلب والدورة الدموية.

6. نمو الشعر

يلعب دورًا في نمو شعر الوجه والجسم.

لو قلت مستوياته، ممكن تظهر أعراض زي:

ضعف الرغبة الجنسية

تعب مستمر

فقدان العضلات

زيادة الدهون في الجسم

صعوبة في التركيز.

أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون

إليك مجموعة من الأطعمة المهمة التي تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال بشكل طبيعي:

1. البيض

غني بالبروتين والدهون الصحية والكوليسترول (المفيد لتصنيع التستوستيرون).

2. اللحوم الحمراء (باعتدال)

تحتوي على الزنك والحديد والبروتين، وهي عناصر ضرورية لإنتاج التستوستيرون.

3. الأسماك الدهنية (مثل السلمون والتونة والسردين)

غنية بالأوميغا-3 وفيتامين D، وهما عنصران مرتبطان بتحسين مستويات التستوستيرون.

4. المكسرات (خاصة الجوز واللوز)

تحتوي على الدهون غير المشبعة والزنك، اللذان يدعمان صحة الهرمونات.

5. الثوم والبصل

يزيدان من إنتاج التستوستيرون ويقللان من هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر).

6. السبانخ والبروكلي

غنيان بالمغنيسيوم وفيتامين C، وهما يساعدان في رفع التستوستيرون الحر.

7. الرمان

يعزز تدفق الدم ويُظهر بعض الدراسات تأثيره الإيجابي على التستوستيرون.

8. الشوفان

يحتوي على مركبات تدعم إنتاج التستوستيرون من خلال تحفيز إفراز LH (الهرمون المنشط للجسم الأصفر).

9. المحار

من أغنى المصادر بالزنك، وهو عنصر أساسي في إنتاج التستوستيرون.