شكرا لقرائتكم خبر عن أساليب العلاج بعد جراحة تغيير المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 02:00 ص

جراحة تغيير المفاصل (مثل مفصل الركبة أو الورك) أصبحت شائعة خاصة لكبار السن أو من يعانون من التهابات مزمنة أو تآكل شديد في المفصل، وبعد الجراحة، العلاج لا يقل أهمية عن العملية، ويعتمد على عدة خطوات لتحسين الحركة وتخفيف الألم، وفقًا لموقع healthline.

إليك أساليب العلاج بعد عملية تغيير المفصل، وهي:

1. العلاج الطبيعي (الفيزيائي):

يبدأ غالبًا من أول أو ثاني يوم بعد الجراحة:

تمارين بسيطة لتحريك المفصل بدون تحميل.

تقوية عضلات الساق أو الورك.

تحسين التوازن وطريقة المشي.

على المدى المتوسط:

تمارين أكثر قوة ومرونة.

تدريب على صعود الدرج والجلوس والوقوف بشكل سليم.

2. العلاج الوظيفي

يساعد المريض يتعلم كيف يؤدي مهامه اليومية (اللبس، الاستحمام، الجلوس...) بأمان.

يمكن استخدام أدوات مساعدة مثل العصا أو المشاية.

3. الأدوية والمسكنات

لتقليل الألم والتورم.

غالبًا بيتم تقليلها تدريجيًا مع التحسن.

4. التغذية السليمة

البروتين والكالسيوم وفيتامين D مهمين لتعافي العضلات والعظام.

شرب كمية كافية من المياه.

5. الراحة المنظمة

تجنب الإجهاد، لكن في نفس الوقت الحركة التدريجية مطلوبة.

6. متابعة الجرح والوقاية من العدوى

الحفاظ على نظافة الجرح وتغيير الضمادة حسب إرشادات الطبيب.

مراقبة أي تورم أو احمرار زائد.

7. الدعم النفسي والتشجيع:

الحالة النفسية بتأثر على سرعة التعافي.

التشجيع من الأسرة بيساعد المريض على التقدم والثقة في الحركة.

