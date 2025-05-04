شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة: الأطعمة المصنعة تقتل الآلاف في عمر مبكر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة تناولها تقرير مفصل نشر في موقع الدايلي ميل، عن أن الآلاف من الأشخاص يموتون في عمر مبكر نتيجة تناول الأطعمة المعالجة أو شديدة التصنيع، ما يؤكد خطر الأطعمة المصنعة على صحة الإنسان، ونشرت الدراسة في المجلة الأمريكية للطب الوقائي، وأوصت بالكثير من التوصيات لتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة.

نتائج الدراسة

نظر الباحثون إلى بيانات ثماني دول حول العالم، وجدوا أن استهلاك الأطعمة المصنعة وصل إلى 55% في الولايات المتحدة، فيما وصل إلى 53% في المملكة المتحدة. ووجدوا أن الوفيات المبكرة تتراوح إلى 4% من الوفيات في البلدان ذات الاستهلاك المنخفض مثل كولومبيا، فيما وصلت تلك النسبة إلى 14% من الوفيات المبكرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

تحذيرات الدراسة

أكد قائد الدراسة، إدوارد نيلسون، مؤسسة أوزوالدو كروز، أن الأطعمة المعالجة صناعيًا يحدث بها الكثير من التغيرات نتيجة المكونات الصناعية والملوثات والنكهات التي تضاف إليها. حيث أشارت الدراسة إلى أن هناك ارتباطًا بين حوالي 17,781 حالة وفاة بهذه الأطعمة في المملكة المتحدة وحدها. وحذرت الدراسة من الأطعمة فائقة المعالجة مثل الآيس كريم واللحوم المصنعة ورقائق البطاطس وحبوب الإفطار والمشروبات الغازية والبسكويت، ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع أمراض خطيرة مثل السمنة والسرطان والأورام وأمراض القلب والوفاة المبكرة أيضًا.

توصيات الدراسة

نصحت الدراسة بضرورة تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة وفائقة المعالجة واستبدالها بالأطعمة الطبيعية الصحية، والبعد عن كل الأطعمة المضاف إليها المنكهات والألوان الصناعية. على الأشخاص الرجوع لاختيار الخيارات الأكثر تغذية والبعد عن الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والملح.