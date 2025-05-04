شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس تقليل الملح.. دراسة: أطعمة غنية بالبوتاسيوم هتقلل ضغط دمك والان مع تفاصيل الخبر

توصلت دراسة بحثية جديدة إلى أن إضافة كميات أكبر من البوتاسيوم إلى نظامك الغذائي يعمل على خفض ضغط دمك مقارنة بتقليلك للملح والصوديوم على الدوام، تلك الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء والكلى، وذكرها تقرير مطول نشر في موقع هيلث الطبي، أكدت أن الصوديوم والبوتاسيوم يعملان جنبًا إلى جنب لتنظيم ضغط الدم.

تفاصيل الدراسة

كان المعتقد أن ضغط الدم المرتفع يتم خفضه أو تقليله بتناول كميات أقل من الصوديوم، هذا ما أكدته أنيتا لايتون، مؤلفة الدراسة وأستاذة الرياضيات الطبية التطبيقية وعلوم الصيدلة والأحياء في جامعة واترلو في كندا. ولكن اتضح وفقًا لانيتا أن زيادة الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم وإدخالها في النظام الغذائي، مثل الموز أو البروكلي، تساعد على خفض نسب ضغط الدم بشكل واضح. حيث وجد الباحثون أن تناول كميات أكبر من البوتاسيوم الغذائي ساعد على خفض ضغط الدم بشكل واضح من المستويات العالية إلى المنخفضة، حتى مع تناول مستويات طبيعية من الصوديوم أو عالية. فكلما ارتفع البوتاسيوم، انخفض ضغط الدم.

التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم

ومن المعروف أن التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم يؤثر على صحة القلب. فزيادة نسب الصوديوم قد يتسرب الأمر إلى الأوعية الدموية ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتصلب جدران الأوعية وتراكم الترسبات في الشرايين، مما يعيق تدفق الدم بشكل سليم. أما البوتاسيوم فهو يرخي جدران الأوعية الدموية ويقلل توتر الشرايين، وبالتالي لابد من التوازن في النسب.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

هناك الكثير من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم التي ينصح بتناولها وفقًا للدراسة. فيمكن تناول مكملات البوتاسيوم بنسب محددة، فضلاً عن تحديد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية القيمة اليومية من البوتاسيوم وهي 4700 ملغ. وتناول الموز والمشمش والعدس والبطاطس والسبانخ. نصح التقرير كذلك بتقليل الاستهلاك اليومي من الصوديوم وزيادة استهلاك البوتاسيوم، وتناول بديل واحد غني بالبوتاسيوم في كل وجبة، مثل استبدال الفراولة بالموز واستبدال الخس بالسبانخ وهكذا.