شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تمارين الأوزان تساعد على وقاية كبار السن من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

تشير دراسة جديدة إلى أن التمرينات الرياضية التى يستخدم فيها الأوزان، تساعد في حماية أدمغة كبار السن من الإصابة بالخرف.

ووفقًا للدراسة، التي نشرها موقع Medical News Today، نقلاً عن مجلة GeroScience، يساعد تدريب الأثقال على حماية أدمغة كبار السن من الخرف، بما في ذلك الذين يظهرون بالفعل علامات ضعف الإدراك الخفيف.

تفاصيل الدراسة

في هذه الدراسة، تطوع 44 بالغًا تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر، ممن شخِصوا بضعف إدراكي خفيف، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، شاركت الأولى في برنامج تمارين مقاومة بجلسات متوسطة إلى عالية الشدة مرتين أسبوعيًا، بأحمال تدريجية، مما يعني زيادة الأوزان أو المجموعات مع تقوية عضلات المشاركين، في حين لم تمارس المجموعة الثانية التمارين الرياضية طوال مدة الدراسة.

وتم اختيار دراسة تمارين المقاومة لأن هدفها الأساسي هو زيادة قوة العضلات، وهو أمر مهم بشكل خاص لكبار السن، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن زيادة قوة العضلات ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وتحسين الوظيفة الإدراكية.

تدريب الأثقال يساهم فى حماية مناطق معينة من الدماغ

ووفقا لنتائج الدراسة، التي استغرقت ستة أشهر، أظهر المشاركون في مجموعة تدريب الأثقال تحسنًا في الذاكرة اللفظية العرضية، وقوة الخلايا العصبية ومناطق الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر، في المقابل، أظهر المشاركون في المجموعة الثانية علامات تدهور في مؤشرات الدماغ.

وتعد تلك النتيجة نتيجة مثيرة للاهتمام، لأنها تشير إلى أن تدريب الأثقال قد لا يساعد فقط على زيادة الإدراك، بل يمنع أيضًا تطور الضمور في المناطق المرتبطة بمرض الزهايمر، مما قد يُؤخر تطور المرض أو حتى يمنع ظهور الخرف.

عكس ضعف الإدراك الخفيف

اكتشف العلماء أيضًا أن خمسة مشاركين في مجموعة تدريب الأثقال، لم يعودوا مصابين بضعف إدراك خفيف عند وصولهم إلى نهاية الدراسة، مما يعنى تغيير المسار السريري للأفراد المصابين بضعف إدراك خفيف، وينقلهم من خطر متزايد للإصابة بالخرف إلى إدراك سليم بنهاية الدراسة.

ويعد إظهار العديد من المشاركين تحسنًا في الصحة الإدراكية بعد التدخل، مؤشرًا مُبشرًا على الآثار الوقائية المحتملة لهذا النوع من التمارين.