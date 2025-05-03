دراسة: الإفطار البسيط يحسن الأداء العقلي طوال اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أظهرت دراسة طبية جديدة، أن تناول أطعمة صحية بسيطة في وجبة الإفطار، قد يسهم في تحسين وظائف الدماغ على مدار اليوم بشكل كامل.

واكتشف باحثون في جامعة ريدينغ، أن تناول 50 جرامًا من الجوز ممزوجًا بلبن زبادي يُحسّن من سرعة رد الفعل على مدار اليوم، ويؤدي إلى أداء أفضل للذاكرة لاحقًا، وذلك مقارنةً بتناول وجبة إفطار مماثلة من حيث السعرات الحرارية وتختلف من حيث المكونات.

شارك في الدراسة، التي نُشرت في مجلة “الغذاء والوظيفة”، 32 شابًا بالغًا يتمتعون بصحة جيدة، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، والذين تناولوا وجبات إفطار مختلفة في مناسبتين.

وخضع المشاركون في الدراسة لاختبارات معرفية متنوعة، ورُصد نشاط أدمغتهم خلال الساعات الست التي تلت تناول الإفطار.

وقالت البروفيسورة كلير ويليامز، التي قادت البحث من جامعة ريدينغ، إن إضافة بعض العناصر البسيطة مثل الجوز لوجبة الإفطار، يساعد في تحسين الجانب الإدراكي في أداء العقل، وذلك على عكس تأثير عناصر أخرى مماثلة من حيث السعرات الحرارية، ولكن أكثر تعقيدًا من الجوز.

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