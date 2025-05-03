شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لاتباع نظام غذائي صحي للقلب بعد جراحة الأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

بعد التعافي من جراحة رأب الأوعية الدموية، عليك الحرص على اتباع نمط حياة صحي للقلب، يشمل تناول الفواكه التي تُنظّم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الأطعمة الصحية كالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والدهون الصحية والمكسرات والبذور تدعم صحة قلبك وتقلل من احتمالية حدوث مضاعفات مستقبلية، بحسب موقع تايمز ناو.

تُجرى عملية قسطرة القلب لعلاج النوبة القلبية، وتتضمن ادخال بالون في شريان مسدود حول القلب، خلال هذه العملية، قد يُدخل طبيبك دعامة للمساعدة في إبقاء الشريان مفتوحًا أيضًا.

يُجري الأطباء عملية رأب الأوعية الدموية لمنع انسداد الشريان نفسه مجددًا. كما يُخفف ذلك من ألم الصدر الناتج عن انسداد الشريان.

ومع ذلك، بعد العملية، يجب عليك توخي الحذر والحيطة لضمان تعافيك سريعًا ودون أي آثار جانبية. ووفقًا للخبراء، ستحتاج إلى بعض التعديلات الغذائية لتقليل احتمالية انسداد شريان آخر. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج أيضًا إلى تغيير نمط حياتك والتركيز بشكل أكبر على نظام غذائي صحي للقلب للحفاظ على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

ما هو النظام الغذائي الصديق للقلب؟

وفقاً للخبراء، يُعدّ نظام DASH الغذائي - الذي يشجع على تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مع تقليل تناول الحلويات والصوديوم - من أفضل الطرق لتقوية القلب. وتشير الدراسات إلى فوائده الكبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد نظام DASH الغذائي على إنقاص الوزن على المدى الطويل وبشكل مستدام إلى جانب تقليل محيط الخصر وخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، كما يمكنك اتباع البحر نظام الأبيض المتوسط وهو نظام غذائي قائم على النباتات، ويركز على استخدام زيت الزيتون البكر والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض مستويات الكوليسترول في الجسم والكوليسترول والدهون الثلاثية.

الأطعمة التي يجب تضمينها في وجباتك اليومية بعد عملية قسطرة الشرايين

حتى أثناء تعافيك بعد الجراحة، هناك بعض الأطعمة التي يجب عليك إضافتها إلى وجبات عائلتك، بما في ذلك:

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة غنية بالبيتا جلوكان، الذي يساعد على خفض الكوليسترول في الجهاز الهضمي، ويمنع وصوله إلى مجرى الدم.

الفواكه والخضروات

الفواكه والخضراوات الطازجة مصدر ممتاز للبوتاسيوم والفيتامينات والبروتين، وهي مفيدة لصحة القلب. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما أن تناول الكثير من الفلفل الحلو والطماطم والجزر والخضراوات الورقية الخضراء، وهي مصادر غنية بالفيتامينات والكاروتينات، وهي نوع من مضادات الأكسدة، يُحسّن صحتك العامة.

السمك

تساعد الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية على تقليل خطر الإصابة بضربات القلب غير الطبيعية وتقلل من تكون جلطات الدم.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور غنية بالطاقة، وتساعد على خفض ضغط الدم، مما يُساعد على التعافي السريع. الجوز واللوز وبذور اليقطين والفستق مهمان جدًا لصحة القلب. تناولها بانتظام يُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار

