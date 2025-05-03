شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول بذور الشيا يضبط السكر وضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة متعمقة نُشرت مؤخرًا في Nutrition Reviews فيما تفعله بذور الشيا لأجسامنا بالضبط، وخاصة عندما يتعلق الأمر بضغط الدم والوزن ومستويات السكر في الدم، وكانت والنتائج مبهرة للغاية، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ولقد حققت بذور الشيا نجاحًا كبيرًا في عالم الصحة، وقد تبدو هذه البذور الصغيرة متواضعة، لكنها تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، وقد أصبحت رائجة للغاية بين الأشخاص المهتمين بالصحة، والنباتيين، ورواد الصالات الرياضية، وأي شخص يحاول الاهتمام بصحته.

لماذا بذور الشيا؟

بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة للقلب، والألياف، والبروتين، ومضادات الأكسدة.

ماذا تقول الدراسة الجديدة

جمعت هذه الدراسة المعروفة باسم (تأثير بذور الشيا على ضغط الدم وتكوين الجسم والتحكم في نسبة السكر في الدم) مجموعة من التجارب السريرية لمعرفة كيف تؤثر بذور الشيا بالفعل على صحتنا.

وقد اتضح أن إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي قد يساعد في:

خفض ضغط الدم

كان أحد المكاسب الكبيرة من البحث هو تأثير بذور الشيا على ضغط الدم، إنها غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو أوميجا 3 نباتي يساعد في مكافحة الالتهاب ودعم صحة القلب، ورأى الأشخاص الذين تناولوا بذور الشيا بانتظام انخفاضات متواضعة - ولكنها ذات مغزى - في كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

ويمكن أن تساعد بذور الشيا في الحفاظ على قلبك تحت السيطرة، خاصةً إذا كان ارتفاع ضغط الدم وراثيًا.

دعم وزن الجسم الصحي

إذا كنت تحاول إنقاص بضع بوصات حول الخصر، فقد تصبح بذور الشيا صديقتك المفضلة، بفضل محتواها العالي من الألياف والبروتين، فإنها تساعد في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى تناول كميات أقل من الطعام بشكل عام، وقد وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين أضافوا بذور الشيا إلى وجباتهم الغذائية لاحظوا انخفاضًا في وزن الجسم ومحيط الخصر مع مرور الوقت، دون حاجة لأنظمة غذائية قاسية، فقط تناول طعام صحي.

التحكم فى مستويات السكر بالدم

لأي شخص يراقب مستويات السكر فى الدم لديه، وخاصةً المصابين بمرض السكر أو مقاومة الأنسولين، يمكن أن تكون بذور الشيا إضافة مفيدة، وقد وجدت الدراسة أن بذور الشيا يمكن أن تساعد في خفض سكر الدم أثناء الصيام ومستوى الهيموجلوبين السكري التراكمي (HbA1c) (الذي يتتبع متوسط سكر الدم على مدار بضعة أشهر)، وربما يعود الفضل في ذلك إلى الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا، والتي تُبطئ سرعة امتصاص الجسم للكربوهيدرات، لذلك بدلًا من ارتفاع السكر بعد الوجبة، ستحصل على طاقة أكثر استقرارًا