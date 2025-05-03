شكرا لقرائتكم خبر عن إدمان "ببجى" يصيب مراهقا هنديا بالشلل.. اعرف خطورة الألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

خضع مراهق هندى لجراحة في العمود الفقري بعد إصابته بشلل جزئي نتيجة إدمانه لعبة ببجى PUBG يوميًا لأكثر من ١٢ ساعة، وبقي معزولًا عن عائلته، مع مرور الوقت، أدت هذه الحالة إلى انحناء في عموده الفقري وفقدان السيطرة على مثانته، وهي علامات على تعرض الحبل الشوكي للضغط، بحسب موقع تايمز ناو.

في غضون عام، تدهورت حالة الصبي وبحلول الوقت الذي وصل فيه إلى المستشفى، لم يكن قادرًا على المشي أو حتى التبول.

ماذا فعل الأطباء؟

وفقا للخبراء في المركز الهندي لإصابات العمود الفقري كان الصبي قد أصيب بتشوه شديد في عموده الفقري - وهي حالة خطيرة تُعرف باسم الجنف الحدابي - وهو تشوه في العمود الفقري يتميز بانحناءات غير طبيعية في كل من المستويات الأمامية والخلفية والإكليلية من الجانب إلى الجانب للعمود الفقري.

كشفت فحوصاته أيضًا عن إصابة عظمتين من العمود الفقري بالسل - D11 وD12 - ما أدى إلى تكوّن صديد وضغط على الحبل الشوكي.

لعلاج هذه الحالة، استخدم الأطباء تقنية الملاحة الشوكية المتقدمة يستخدم هذا النظام أنظمة ملاحة حاسوبية تُرشد الجراحين في عمليات العمود الفقري، مما يُعزز الدقة ويُقلل المخاطر، كما تُساعد هذه التقنية الحديثة على تثبيت وتقويم العمود الفقري بدقة عالية.

وفقًا للأطباء، نجحت الجراحة في فك ضغط الحبل الشوكي للمراهق وتصحيح شكله، ومن ثم تثبيته بزراعات، وبعد أيام قليلة من الجراحة، طرأ تحسن كبير على حالته الصحية، وبدأ يُظهر علامات التعافي، حيث بدأت مثانة الصبي تعمل بشكل جيد، مما يعني أنه لم يعد هناك ضغط على النخاع الشوكي.

إعادة التأهيل بعد الجراحة

يقول الأطباء إنه بعد الجراحة، يخضع الصبي الآن لإعادة تأهيل، بما في ذلك العلاج الطبيعي لتقوية جسمه، بالإضافة إلى جلسات استشارات نفسية لمعالجة إدمانه على الألعاب.

كما يُراقب تعافي الصبي عن كثب لضمان عودته إلى حياة طبيعية، جسديًا ونفسيًا.

ما هو الجنف الحدابي؟

يقول الخبراء إن المصابين بالجنف الحدابي لديهم انحناء في العمود الفقري إلى الجانب وإلى الأمام أو الخلف في آنٍ واحد. ورغم أن هذه الحالة قد تحدث في أي عمر، بما في ذلك الولادة، إلا أن أكثر من 80% من الحالات مجهولة السبب، أي أنها قد تحدث دون أي سبب مرضي.

يقول الأطباء إن أعراض الجنف الحدابي تختلف؛ ففي بعض الأحيان، قد يعاني المصابون بهذه الحالة من انحناء غير طبيعي في الظهر أو انحناء في الظهر. ولكن في الحالات الشديدة، قد تكون هناك آثار سلبية على الرئتين والقلب أيضًا.

علامات وأعراض الجنف الحدابي

في حين أن الأعراض الجسدية الأكثر وضوحًا لحداب العمود الفقري هي الانحناء أو عدم استواء الظهر، فإن هذه الحالة الشوكية تأتي مع العديد من الأعراض الخفيفة الأخرى، بما في ذلك:

منحني الظهر

الكتف غير المستوي

الذراعين أو الساقين أطول على جانب واحد

في الحالات الأكثر شدة، قد يؤثر الجنف الحدابي على الرئتين والأعصاب وأعضاء أخرى، وتشمل الأعراض الأكثر شدة ما يلي:

تشويه

آلام الظهر

صعوبة في التنفس

الضعف أو الشلل

صلابة

تعب

انخفاض الشهية

المشاكل العصبية