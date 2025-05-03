شكرا لقرائتكم خبر عن نوبة قلبية أم حرقة فى المعدة.. اعرف الفرق فى الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة، ويُعد التمييز بين النوبة القلبية وحرقة المعدة أمرًا بالغ الأهمية، فهما حالتان مختلفتان اختلافًا جوهريًا، ولكل منهما أعراضها المميزة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

تحدث النوبة القلبية عندما يتوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب، ويحدد الاتحاد العالمي لأمراض القلب عوامل الخطر الرئيسية، وهى التدخين وارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

أعراض النوبة القلبية

وتشمل أعراض النوبة القلبية ضغطًا شديدًا في الصدر، وألمًا ينتشر إلى الذراع الأيسر أو الفك أو الظهر، مصحوبًا بضيق في التنفس وتعرق وغثيان، ولا تتحسن هذه الأعراض عادةً بالعلاجات المنزلية.

أعراض حرقة المعدة أو ارتجاع المريء

من ناحية أخرى، تحدث حرقة المعدة عندما يتدفق حمض المعدة عائدًا إلى المريء، وربما يحدث ذلك بسبب عدة عوامل مثل تناول الأطعمة الحارة الغنية بالتوابل، وتظهر حرقة المعدة كإحساس حارق خلف عظمة الصدر مع طعم لاذع في الفم، وغالبًا ما تتبع تناول الوجبات الحارة، وعادةً ما تتحسن مع مضادات الحموضة.

الاختلافات الرئيسية بين النوبة القلبية وحرقة المعدة

من أهم العوامل التي تُميز بين النوبة القلبية وحرقة المعدة أن الألم في الأولى يمتد إلى ما وراء الصدر، بينما يبقى موضعيًا في الثانية، وعادةً ما تحدث حرقة المعدة بعد تناول الوجبات، وخاصةً بعد تناول وجبة دسمة أو طعام دهني، بينما يمكن أن تحدث النوبات القلبية في أي وقت، ولا تلعب مضادات الحموضة دورًا في ذلك.

متى تطلب المساعدة؟

إذا استمر ألم الصدر لأكثر من 15 دقيقة، وشعرت بضيق في التنفس أو دوار، أو إذا امتد الألم إلى أجزاء أخرى من الجسم، اطلب المساعدة الطبية على الفور.

طرق الوقاية من النوبات القلبية

حافظ على نظام غذائي صحى ومتوازن مع تقليل الأطعمة المقلية والإكثار من الخضراوات.

مارس اليوجا والرياضة بانتظام.

تجنب الإفراط في تناول الشاي والقهوة.

الإقلاع عن التدخين.

احرص على إجراء فحوصات دورية.

وللوقاية من حرقة المعدة، تجنب الاستلقاء بعد تناول الوجبات مباشرة، وقلل من تناول الأطعمة الحارة.