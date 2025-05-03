شكرا لقرائتكم خبر عن حط فلتر الصورة تطلع حلوة.. كيف يصيبك الفلتر باضطراب نفسي؟ والان مع تفاصيل الخبر

يلجأ معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى استخدام "الفلتر" لالتقاط صورهم الفوتوغرافية، ونتيجة لذلك أبلغ الأطباء عن ارتفاع حاد في الإصابة باضطراب "تشوه صورة الوجه"، وهي ظاهرة يلجأ فيها الشباب إلى عمليات تجميلية لمحاكاة صورهم الذاتية المُفلترة، ويُحذر الخبراء من أن التعرض المستمر لمعايير جمال غير واقعية على وسائل التواصل الاجتماعي يُؤثر سلبًا على الصحة النفسية، خاصةً لدى المراهقين والشباب، بحسب ما نشر موقع "تايمز ناو".

يستخدم العديد من الشباب اليوم فلاتر على تطبيقات مثل سناب شات وإنستجرام لتحسين صورهم الذاتية، تُحسّن هذه الفلاتر مظهر البشرة، وتُغيّر شكل الوجه، وتُضيف ملامح مثل تكبير العينين أو زيادة امتلاء الشفاه لكن الخبراء قلقون الآن من أن هذه التعديلات الافتراضية قد تُسبب مشاكل حقيقية للصحة النفسية.

ولاحظ الأطباء تزايدًا في إقبال الأشخاص - وخاصةً المراهقين والشباب - على إجراء عمليات تجميلية ليشبهوا صورهم المفلترة.

قال الدكتور راجات جوبتا، جراح التجميل والأمين الوطني للجمعية الهندية لجراحي التجميل (IAAPS)، "يُريني المرضى الشباب صورًا لأنفسهم باستخدام الفلاتر ويسألونني إن كان بإمكاني جعلهم يبدون كذلك في الحياة الواقعية. إنهم لا يريدون أن يظهروا كالمشاهير بعد الآن، بل يريدون أن يظهروا كصورهم الذاتية المثالية".

معيار الجمال الجديد

في الماضي، كان الناس ينظرون إلى نجمات السينما وعارضات الأزياء كأيقونات جمال. أما الآن، فقد أصبح مؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الأشخاص العاديون الذين يستخدمون صورًا مُفلترة، هم من يحددون معايير الجمال.

تُجري الفلاتر تغييرات طفيفة على الوجوه التي تبدو طبيعية - أنوف أنحف، بشرة أنعم، شفاه أكثر امتلاءً - لكنها تُنشئ أهدافًا جمالية غير واقعية. يبدأ العديد من المستخدمين الشباب، وخاصةً من تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عامًا، بالاعتقاد بأن وجوههم غير المُرشحة ليست جيدة بما يكفي.

هذا يُغيّر ما يتوقعه الناس عند دخولهم عيادة تجميل. قال الدكتور جوبتا: "نشهد زيادة في عدد المرضى الذين يستخدمون الفلاتر كمرجع".

المخاوف المتعلقة بالصحة العقلية

هذه ليست مجرد مشكلة جمالية، بل يُحذر خبراء الصحة النفسية أيضًا. فقضاء ساعات في النظر إلى الوجوه المُفلترة على مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤثر على نظرة الناس لأنفسهم. فعندما يشعر الشخص أن وجهه الطبيعي ليس جذابًا بما يكفي، قد يُصاب بالقلق أو الاكتئاب.

حتى أن بعض الناس يصابون باضطراب تشوه الجسم (BDD)، وهي حالة يشعر فيها المصابون بالقلق المستمر بشأن عيوب صغيرة، أو حتى مُتخيلة، في مظهرهم. وقد وجدت العديد من الدراسات أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بارتفاع أعراض اضطراب تشوه الجسم، وخاصةً لدى المراهقين.

وتابع الدكتور جوبتا: "لا يزال المراهقون في طور تكوين هويتهم. المقارنات المستمرة بالصور المفلترة قد تُضعف ثقتهم بأنفسهم وتقديرهم لأنفسهم".

المؤثرون يزيدون الضغط

ينشر العديد من المؤثرين والمشاهير صورًا مُعدّلة بانتظام. يتاح لهم الوصول إلى خبراء التجميل وتطبيقات التعديل، وأحيانًا حتى إلى خدمات التجميل. لكن قد لا يدرك متابعوهم حجم الجهد - والمال - المبذول للظهور بهذه الطريقة.

عندما يحاول الشباب تقليد هذه المظاهر دون معرفة الحقيقة، غالبًا ما يشعرون بخيبة أمل تجاه مظهرهم. وهذا قد يُؤدي إلى دوامة من تدني احترام الذات.

ماذا يمكن فعله؟

يعتقد الخبراء أن هذه المشكلة المتنامية تحتاج إلى الاهتمام من جوانب متعددة:

التوعية والتثقيف: ينبغي على المدارس وأولياء الأمور توعية الشباب بأن الصور المُفلترة ليست حقيقية. ويمكن للثقافة الإعلامية أن تساعدهم على فهم آلية عمل وسائل التواصل الاجتماعي.

دعم الصحة النفسية: الحوارات المفتوحة حول صورة الجسم والصحة النفسية يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من صعوبات نفسية. ينبغي توفير الاستشارات بسهولة.

رعاية طبية مسئولة: ينبغي على الجراحين توجيه المرضى نحو أهداف واقعية. إذا ظهرت على أي شخص علامات اضطراب تشوه الجسم، فيجب إحالته إلى أخصائي صحة نفسية، وليس إجراء عملية جراحية له فورًا.

المسئولية في وسائل التواصل الاجتماعي: ينبغي على منصات مثل سناب شات وإنستجرام أن تفكر في تقليل استخدام مرشحات الجمال المتطرفة والترويج للوجوه الطبيعية والمتنوعة.

حب وجهك الحقيقي

استخدام الفلاتر للمتعة ليس مشكلة. لكن يجب أن نتذكر أن هذه الصور ليست حقيقية. الفلاتر أدوات وليست معايير للجمال.

كل وجه فريد من نوعه. الابتسامات الحقيقية، والنمش، والندوب، وألوان البشرة الطبيعية يجب أن تُعتبر جميلة أيضًا. كلما تعلمنا تقدير مظهرنا الحقيقي، كنا أكثر صحة وسعادة - سواءً على الإنترنت أو خارجه.