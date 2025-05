شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز "شايني وايت" تقدم خططا علاجية شاملة لإعادة تأهيل الأسنان في 7 ابتسامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر كل يوم تريند جديد في عالم تجميل وإعادة تأهيل الأسنان في ظل حالة كبيرة من التنافس والتسويق بين مراكز الأسنان المختلفة تحت شعارات أفضل ابتسامة وأحلى ابتسامة وأجمل ابتسامة وأشيك ابتسامة، لكن العلم والطب له قواعده الخاصة التي تجعل لكل وجه ابتسامته الخاصة المختلفة عن أي وجه آخر، لذلك فإن صناعة الابتسامة علم يعتمد على دراسات وأبحاث كثيرة وتكنولوجيا متطورة.

"شايني وايت" واحد من أهم مراكز إعادة تأهيل الأسنان التي تركز على الأبحاث والدراسات في اعتماد خطط العلاج الحديثة لعملائها وتقديم توصيف سليم للابتسامات بناء على هذه الدراسات، حيث صنفت مراكز "شايني وايت" الابتسامات لـ 7 أنواع، والتي يوضح تفاصيلها الدكتور شادي على حسين، أستاذ دكتور في كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، والمدير التنفيذي لمراكز شايني وايت لتجميل وزراعة الأسنان، في حلقة جديدة من بودكاست "دكتور الخليج 365".

وعن كيفية اختيار الابتسامة المناسبة، قال الدكتور شادي على حسين، أستاذ دكتور في كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، والمدير التنفيذي لمراكز شايني وايت لتجميل وزراعة الأسنان: "معني كلمة ابتسامة بشكل مبسط هو مجموعة من باقات العلاج للوصول إلى العضة وشكل الأسنان وارتفاع الوجه والشكل الجمالي المثالي، وهو طريق العلاج الذي يخوضه المريض ليصل في النهاية إلى ضحكة مناسبة لكل حالة حسب المرحلة العمرية وشكوي كل مريض".

وأضاف الدكتور شادي على حسين، المدير التنفيذي لمراكز شايني وايت لتجميل وزراعة الأسنان: «بالنظر إلى أول خطة Smile on the go وهي التقويم الشفاف، فإن مشاكل التقويم تتمثل دائمًا في رغبة المريض عدم وجود التقويم الحديد على أسنانه بسبب المظهر خاصة للشباب في مرحلة العشرينيات والثلاثينيات، وعدم الرغبة في دفع مبلغ مالي كبير دفعة واحدة، والحائل الأخير هو تسليم المريض التقويمات الشفافة بالكامل من أول جلسة وتتمثل المشكلة هنا أنه في حال فقدان أو ضياع واحد من التقويمات تفشل باقي رحلة العلاج ويخسر العميل كل الأموال التي دفعها».

وأوضح الدكتور شادي على حسين، أستاذ دكتور في كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، أن "شايني وايت" حلت هذه المشاكل بإتاحة الفرصة أمام عملائها لفتح حساب لمدة سنتين يجري خلالها المريض رحلة التقويم بحصوله على مقوم واحد في كل مرة وقتما يشاء ويدفع في كل مرة 1000 جنيه فقط، ويمكن للمريض أن ينتهي من خطة العلاج هذه في 6 أو 7 أشهر، لكن إذا أراد الحصول على فترات توقف وراحة يمكنه أن يستمر في استكمال التقويمات على مدار عامين بمرونة كاملة لأنها خطة علاج وقائية وليست لعلاج مشكلة.

وتابع الدكتور شادي على حسين: "النوع الثاني من التجميل هو تبييض الأسنان، والمعلومة الخاطئة لدي الغالبية أن التبييض دائم، لكنه مثل الميك آب نكرره بشكل مستمر للحفاظ على لون الأسنان، وإذا كان المريض يحتاج تبييض دائم هنا يحصل على 20 فينير لكل الأسنان وفق خطة العلاج Hollywood smile".

ويقول الدكتور شادي على حسين، "عندما تتواجد الأسنان كلها مع حدوث تآكل في بعض الأسنان، بينما يحتاج البعض الآخر من الأسنان حشو عصب وتركيبات، ففي هذه الحالة يكون هناك مشكلة في العضة ويتم ضبطها وإظهار الضحكة إبراز الفك العلوي أكثر من الفك السفلي ليبدو العميل أصغر في السن وذلك حسب خطة العلاج Glow smile".

واستطرد: "توجد حيرة دائمًا عند المرضي للاختيار بين الزرعات أو عمل كوبري، وفي "شايني وايت" نحرص على تجنيب عملائنا الوقوع في هذا التناقض بالعلاج بخطة Pearl smile التي تدمج تعويض الأسنان المفقودة وتغطية الأسنان"، أما الـ Diamond smile فهي عبارة 6 زرعات بالفك العلوي و6 زرعات بالفك السفلي وعليهم تركيبات زركونيا.



دكتور شادي على حسين



المدير التنفيذي لمراكز شايني وايت لزراعةوتجميل الأسنان

واستكمل الدكتور شادي على حسين، حديثه: "أحيانًا يرغب المريض أن يدخل المركز بدون أسنان ويخرج في نفس الجلسة بتركيبات أسنان كاملة دون انتظار فترة علاج الزركونيا، وهذه تكنولوجيا بالطابعة ثلاثية الأبعاد التي نستطيع من خلالها تصنيع نوع من أنواع البلاستيك به حبيبات من السيراميك ويمكن تحميلها بحيث تكون خفيفة جدًا على الزرعات ويتم تركيبها للمريض على الفور لمدة 4 أشهر حتى يحصل على تركيبات البورسلين وهذه الابتسامة اسمها Flash smile".

وقال "أخيرًا، تعويض العظام المفقودة للمرضي الذين فقدوا عظام أسنانهم ويتم بوضع هيكل من التيتانيم لتعويض العظام المفقودة وارتفاع الوجه ويربط على الزرعات وعليه تركيبات الزركونيا وهي ابتسامة Ti-Diamond smile".



