11 قصة قصيرة يحبها المراهقون.. ساعديهم على قراءتها وفهمها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 01:20 مساءً - عندما تساعدين ابنك في اختيار ما يرغب بقراءته في فصله الدراسي، خذي في الاعتبار عدة عوامل، مثل مستوى قراءة ابنك، ولغة النص ومفرداته، وتعقيده، وقيمته الأدبية، وتفاعله هو معه. قد تبدو القصص القصيرة الشائعة بين طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية نادرة أحياناً، لكن الخبراء يؤكدون أن كيفية جذب المراهقين قبل القراءة، وما نفعله في أثنائها وبعدها، يُحدثان فرقاً كبيراً.

في كثير من الأحيان لا يرغب الأبناء المراهقون، صبياناً وبناتاً، في قراءة ما طُلب منهم، ربما كان ذلك بسبب تمردهم، أو ربما لأن النص بدا مملاً في البداية، وفي الحقيقة أنهم قد يواجهون صعوبة أحياناً.

يشعر العديد من أبنائنا بالشعور نفسه، وهذا ببساطة جزء من عملية التعليم والتعلم. مع مرور الوقت، نكتشف ما سيحب أبناؤنا قراءته بغض النظر عن جيلهم؛ لأن الأدب رائع حقاً. تأسرهم القصة منذ البداية، وعادةً ما تُرضيهم النهاية بطريقة ملموسة ودائمة. إليك هذه القصص قصيرة التي ترضي المراهقين.

ما الذي يجعل بعض القصص القصيرة مشهورة؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل القصص القصيرة تحظى بشعبية كبيرة وتنتشر في كل مكان.

ينجذب إليها أبناؤنا، ويتفاعلون معها منذ بدايتها.

إنها تتضمن لغة صعبة، ولكن ليست مستحيلة الفهم (بمساعدة الآباء والأمهات أو المعلمين).

تحتوي على شخصيات واقعية ومعقدة تتطور بطريقة ما.

تتضمن نهاية ملتوية تفاجئ الجمهور.

إنها تعرض موضوعات عالمية تتصل بالقراء.

قصص قصيرة يحبها المراهقون.

قصة شكراً لك الخليج 365

قصة شكراً لك الخليج 365

يُنصح بشدة بتعريف المراهق إلى قصة "شكراً لكِ الخليج 365"، للكاتب لانغستون هيوز لطلاب المرحلة الإعدادية أو الثانوية الذين يواجهون صعوبات في القراءة. إنها قصة قصيرة ليست صعبة القراءة، ولكنها تحمل في طياتها الكثير مما يمكن تعليمه.

إذا ركز ابنك على بناء الشخصية والموضوع؛ فسيتمكن المراهق من التفكير النقدي في القيم المجتمعية المهمة في هذه القصة القصيرة. إن طرح أسئلة حول الكرم، ودوافع الشخصية، والحوار، والتوتر، سيُسهم في فهم ابنك للقصة.

قصة القلب الواشي

ربما تكون قصة "القلب الواشي" لإدغار آلان بو الأكثر تعليماً بين القصص القصيرة الشائعة بين المراهقين. مع أن أسلوبها وقواعدها النحوية صعبة بعض الشيء، لكن المراهقين يفهمون أهم جوانب القصة.

إن متابعة أفكار الراوي وأفعاله المعقدة تأسر القراء المراهقين الذين يعشقون القصص المروعة! علاوة على ذلك، تُعَدُّ النهاية جزءاً رائعاً من القصة؛ إذ تُشع بحماسة لا تُنسى.

يمكنك تعليم المفردات، ونبرة الصوت، والمزاج، وتوصيف الشخصية بسهولة تامة مع هذه القصة المثيرة!

قصة بعد عشرين عاماً

تُعَدُّ قصة "بعد عشرين عاماً" من أفضل قصص أو. هنري القصيرة، وهي شائعة بين المراهقين. في هذه القصة القصيرة، يتفق الصديقان بوب وجيمي على اللقاء بعد فراق دام عشرين عاماً. في أثناء انتظارهما لجيمي، يتحدث بوب مع ضابط شرطة قبل أن يكمل الأخير طريقه. ثم يُلقي ضابط شرطة بملابس مدنية، مُتنكراً في زي جيمي، القبض على بوب، كاشفاً أن جيمي كان أول ضابط شرطة، لكنه لم يُطِق اعتقال صديقه القديم. تُتيح هذه القصة القصيرة للطلاب فرصة رائعة لتحليل استخدام المفارقة الظرفية.

كما يمكنك تقديم إرشادات حول الأساليب الأدبية، وتوصيف الشخصيات، والمكان قومي بدمج هذه العناصر الثلاثة في أنشطة متنوعة للمراهقين لإشراك حتى أكثر المراهقين تردداً!

قصة المشاة

قصة المشاة

تُجسد رواية "المشاة" لراي برادبري عالماً بائساً تغمره التكنولوجيا. ليونارد ميد، المواطن الصامت الذي يثور على غزو شاشة التلفزيون، يختار ببساطة المشي في الهواء الطلق في حين يجلس جيرانه راضين في منازلهم كل ليلة.

في إحدى الليالي، استجوبته سيارة شرطة، لا يقودها سوى حاسوب/ذكاء اصطناعي، في أثناء تنزهه. ولما كانت إجاباته غير مرضية ومخالفة للعرف الاجتماعي، نقلته السيارة إلى مستشفى للأمراض النفسية لتلقي العلاج.

يُعَدُّ تحليل ليونارد والجيران والسيارة طريقةً مثاليةً لفهم ودراسة العالم الذي يراه برادبري في المستقبل القريب. كُتبت القصة عام 1951، ولكن لنكن صادقين؛ فكثير مما وُصف ينطبق علينا اليوم!

قصة القلادة

لن تكتمل هذه القائمة إلا بقصة "القلادة" لغي دو موباسان! تُلامس هذه القصة القصيرة المراهقين بشكل خاص بفضل بطلتها، وهي زوجة شابة تندب وضعها الحالي وتتمنى الأفضل في الحياة. إن الحل يجعل القصة بارزة حقاً، كما أن كشف شخصية البطل سيجعل تدريس كل من توصيف الشخصية والموضوع أمراً سهلاً للغاية.

يمكنك البدء بتحديد الأدلة التي تصف الشخصيات الرئيسية، وتحديد سمات الشخصية المرتبطة بالأدلة، والكتابة عن كيفية مساهمة توصيف الشخصية في موضوع القصة!

قصة تشارلز

في هذه القصة الطريفة للكاتبة الشهيرة شيرلي جاكسون، تكشف لوري أن زميلها في الصف، تشارلز، يتورط في مشاكل في المدرسة. وقد بدت قلقة من سلوك تشارلز، في القصة تسأل والدة لوري المعلمة عنه. فتكشف المعلمة أنه لا يوجد طالب اسمه تشارلز في الصف؛ ما يوحي بأن لوري هو تشارلز، هما شخصان وهميان! ستُضحك هذه القصة ابنك المراهق، وستُعلمه أيضاً أهمية الصدق.

قصة رجل بلا عيون

قصة رجل بلا عيون

في هذه القصة، بقلم ماكينلاي كانتور، يُجري متسول حواراً مع رجل ثري في الشارع. يكشف المتسول أنه أُصيب بالعمى في حادث كيميائي نسيه الجميع. بعد أن يُنهي قصته، يكشف الرجل الثري أنه أُصيب بالعمى في الحادث نفسه. بعد القراءة، يُمكن للمراهق مناقشة كيف اختلفت حياة الرجلين اللذين عانيا من هذا المصير.

قصة يوم الامتحان

في هذه القصة المشؤومة، بقلم هنري سليسار، يُعِد أب وأم ابنهما ليوم الامتحان، وهو اختبار تُجريه الحكومة. يحيط بهذا الاختبار البسيط ظاهرياً جوٌّ من السرية، إلى أن يتلقى الوالدان مكالمةً تُخبرهما بأن معدل ذكاء ابنهما كان مرتفعاً جداً وأنه قُتل. يُعَدُّ هذا نصاً ممتازاً لتحليل كيف تُشكل نبرة الكاتب أجواء القصة وموضوعها العام.

قصة قاسٍ

في هذه القصة المرعبة، بقلم ويليام ديميل، يُجهز زوجان كوخهما لفصل الشتاء. في الشتاء السابق، اقتحم غريب الكوخ وشرب بعضاً من العصير. هذا العام، قرر جودسون تحقيق العدالة بتسميم العصير؛ ما أثار استياء زوجته. في طريقه للخروج، انزلق جودسون على حبة بلوط وفقد وعيه. حاول الحارس مساعدته، فأعطاه بعضاً من العصير المسموم. تُتيح هذه القصة للطلاب فرصة مهمة للتفكير في معنى العدالة.

قصة النوم

قصة النوم

في هذه القصة المشوِّقة، بقلم كاثرين ويبر يطلب فيها السيد والسيدة وينترز من فتاة مراهقة رعاية ابنهما تشارلز. ويطلبان منها ألا تراقبه وهو نائم. في طريق العودة بالسيارة، يشرح السيد وينترز أن زوجته لا تزال في حزن، مشيراً إلى أنهم فقدوا الطفل. في أثناء قراءة الطلاب لهذا النص الغني بالموضوعات، اطلبي من ابنك تدوين ملاحظات حول التفاصيل غير العادية التي تلاحظها الفتاة الجليسة، وكيف تُسهم هذه التفاصيل في إدراكها النهائي.

قصة ساعة

في هذه القصة القصيرة الكلاسيكية، بقلم كيت شوبان تكتشف لويز أن زوجها قد قُتل في حادث. تُدرك أنها الآن حرة لتعيش بقية حياتها وفقاً لشروطها، متحررة من سيطرة زوجها. وبينما تنزل لويز الدرج؛ ترى زوجها، الذي لم يكن في الواقع قريباً من موقع الحادث؛ فتُصاب لويز بنوبة قلبية وتُتَوفَّى، مصدومةً. يُتيح هذا النص للمراهق فرصةً للتفكير في حقيقة المجتمع. اطرحي على ابنك سؤال المناقشة "ما آثار التمييز ضد المرأة؟".