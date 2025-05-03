تعليم أطفال مهارات التأمل والاسترخاء .. وهل ترتفع نسبة تركيزهم بعده؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 01:20 مساءً - مهارات حياتية عديدة تستطيع الأمهات تعليمها لأطفالهن مثل مهارات التأمل والاسترخاء وذلك على الرغم من أهمية تلك المهارات وفائدتها لمساعد الطفل على التعامل مع المشاكل الحياتية التي يواجهونها بجانب تحسين نوعية حياتهم ومساعدتهم على التركيز و تحفيز مهارات الإبداع، إلا نه في المقابل لا تعرف أغلب الأمهات أهمية تعليم أطفالهن تلك المهارات إليك وفقا لموقع raisingchildren أبرز تلك الفوائد

تحسين التركيز

تساعد مهارات التأمل والاسترخاء طفلك على زيادة تركيزه-الصورة من موقع Freepik

يمكن أن تساعد مهارات التأمل والاسترخاء الأطفال على تحسين التركيز من خلال تعليمهم كيفية تركيز انتباههم وتجاهل المشتتات، ويتعلمون أيضا توجيه انتباههم إلى الداخل إلى أجسادهم وعقولهم.

يمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين قدرتهم على التركيز أثناء الدراسة أو القيام بالمهام اليومية على الجانب الاخر يمكن أن تساعد مهارات التأمل والاسترخاء أيضا الأطفال على تقليل الأنشطة الغير ضرورية في الدماغ، و التي غالبًا ما تكون سببًا لصعوبة التركيز. ومن خلال الانتباه لها ، يمكن للأطفال تعلم كيفية التحكم في انتباههم وتحسين التركيز والانتباه إلى أنشطتهم اليومية.

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تخفيف التوتر والقلق

يمكن أن تساعد مهارات التأمل والاسترخاء الأطفال على التعامل مع التوتر والقلق من خلال تعليمهم كيفية التعرف على المشاعر السلبية والاعتراف بها مثل القلق أو الغضب أو الاكتئاب ومحاولة التحكم في المشاعر السلبية بطرق إيجابية والتحكم في عواطفهم. ومن ثم يمكن للأطفال أيضًا أن يتعلموا كيفية التعامل مع المشكلات التي تواجههم بطريقة أفضل، وتعزيز القدرة على التعامل مع بعض المشاعر السلبية التي تواجههم وتسبب في زيادة شعورهم بأعراض التوتر.

المهارات الاجتماعية والعاطفية

يمكن أن تساعد مهارات التأمل والاسترخاء الأطفال على تحسين مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية من خلال تعليمهم كيفية التعرف على مشاعرهم ومشاعر الآخرين وفهمها ويمكن أن تعلم مهارات التأمل والاسترخاء أيضًا الأطفال كيفية التعبير عن مشاعرهم بطرق إيجابية وكيفية التعامل مع المشاعر السلبية و تعزبيز بعض المهارات الاجتماعية لدى الطفل مثل التعاطف والتواصل ومهارات حل المشكلات وقد يجعل هذا الأطفال أكثر استعدادًا للتعامل مع المواقف الاجتماعية والعاطفية المعقدة مثل التفاعل مع الأقران وحل النزاعات.

مهارات حل المشكلات

يمكن أن تساعد مهارات التأمل والاسترخاء الأطفال على تحسين مهاراته التكيف لديهم من خلال تعليمهم كيفية التعرف على مشاعرهم وأفكارهم وفهمها.

يمكن أن يساعد ممارسة بعض التمارين مثل التأمل أو التنفس العميق الأطفال على زيادة الوعي الذاتي وتقييم المواقف بطريقة أكثر موضوعية فمن خلال مهارات التأمل والاسترخاء، يمكن للأطفال أيضًا أن يتعلموا كيفية تبني وجهات نظر مختلفة وإيجاد حلول إبداعية للمشاكل التي يواجهونها كما يمكن للتأمل أن يعلم الأطفال كيفية التعامل مع المشاكل بطريقة أفضل وتحسين قدرتهم على التعامل مع القلق والخوف.

القدرة على التحكم في العواطف

يمكن أن تساعد مهارات التأمل والاسترخاء الأطفال على تحسين قدرتهم على زيادة الوعي الذاتي وفهم مشاعرهم. ومن خلال مهارات التأمل والاسترخاء، يمكن للأطفال أيضًا أن يتعلموا كيفية التعبير عن مشاعرهم بطريقة أفضل و التحكم في مشاعرهم السلبية كما يمكن لممارسة تقنيات التأمل أيضا أن تساعد أطفالك على التحكم في عواطفهم وتحسين قدرتهم على التعامل مع التوتر وجعلهم أكثر استعدادًا للتعامل مع بعض المواقف التي تسبب في زيادة شعورهم ببعض المشاعر السلبية و التحكم في عواطفهم بشكل أفضل.

تحسين الصحة البدنية والعقلية

مهارات التأمل والاسترخاء تساعد الأطفال على تحسين صحتهم البدنية-الصورة من موقع Freepik

يمكن أن تساعد مهارات التأمل والاسترخاء الأطفال على تحسين صحتهم البدنية والعقلية من خلال تجاهل المشتتات في البيئة المحيطة بالطفل فقد تساعد ممارسة بعض التمارين مثل التأمل أو التنفس العميق الأطفال على تخفيف التوتر وزيادة الاسترخاء. ومن خلال تعزيز مهارات التأمل والاسترخاء أيضا يمكن للأطفال أيضًا تعلم كيفية التحكم في مشاعرهم وزيادة الوعي الذاتي، مما قد يساعدهم على التغلب على المشاعر السلبية والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية

تحسين جودة النوم

يمكن أن تساعد مهارات التأمل والاسترخاء الأطفال على تحسين جودة نومهم والتحكم في بعض المشاكل التي قد تؤثر على جودة النوم، مثل القلق أو صعوبة تهدئة الأفكار. يمكن أن يُساعد التأمل على تخظي كل هذه الصعوبات مثل صعوبة النوم ، ورغبة الطفل في الاسترخاء والنوم في الوقت المناسب فعندما يسترخي جسم الطفل وعقله أثناء النوم، يصبح أكثر رغبة في الحصول على الراحة. كما أنه سينام أسرع ويحظى بجودة نوم أفضل.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.