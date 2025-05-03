شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك متأخر في الكلام.. اتبعي هذه الحيل النفسية والان مع تفاصيل الخبر

إذا كان طفلك يعاني من التأخر في الكلام، فإليك نصائح طبية مهمة له في حال أن ابنك متأخر في الكلام، وبالتالي تساعدك تتابعي حالته بشكل سليم، وفقًا لموقع verywellhealth.

1. تقييم السمع أولاً

أي تأخر في الكلام لازم نبدأ بتقييم السمع عند طبيب أنف وأذن، لأن ضعف السمع البسيط ممكن يكون سبب أساسي.

2. استشارة أخصائي تخاطب

لازم زيارة أخصائي تخاطب (Speech Therapist) لعمل تقييم شامل لوضع الطفل اللغوي وتحديد إذا كان مجرد تأخر بسيط أو اضطراب.

3. متابعة النمو والتطور

الطبيب ممكن يستخدم جداول تطور النطق حسب العمر. مثلاً:

عند عمر سنة: يقول "بابا/ماما" بوضوح

عند سنتين: يكون عنده حوالي 50 كلمة ويجمع كلمتين

عند 3 سنوات: يبدأ يقول جُمل قصيرة مفهومة

4. فحص الغدد والتمثيل الغذائي

في بعض الحالات النادرة، مشاكل الغدة الدرقية أو نقص بعض الفيتامينات (زي فيتامين B12) ممكن تأثر على الكلام.

5. استبعاد التوحد أو أي تأخر نمائي شامل

لو التأخر في الكلام مصحوب بعدم تواصل بصري، عدم استجابة لاسمه، أو سلوكيات متكررة، ضروري استشارة طبيب أعصاب أطفال لتقييم التوحد أو تأخر تطوري شامل.

6. الاهتمام بالتغذية السليمة

الحديد، الزنك، والأوميجا 3 مهمين جدًا لنمو الدماغ والكلام. الطبيب ممكن يوصي بمكملات غذائية لو في نقص.

7. الابتعاد عن الشاشات

توجيهات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: الأطفال تحت سنتين يُفضل ما يشوفوش شاشات تمامًا، لأن ده ممكن يسبب تأخر في الكلام والانتباه.

8. التحفيز البيئي والكلامي

حتى مع العلاج، البيئة في البيت لها دور كبير. التفاعل، القراءة، والتحدث المستمر ضروري.