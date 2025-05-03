شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وعلاجات سهلة لنزلات البرد والحساسية فى الربيع والان مع تفاصيل الخبر

فصل الربيع، ذاك الفصل الذى تكثر فيه أعراض الحساسية، وقد يصاب البعض بنزلات البرد الربيعية نتيجة التحسس الشديد تجاه حبوب اللقاح، فتلك الأنواع من الحساسية الربيعية لها الكثير من الأعراض والعلامات تصيب البعض دون البعض الآخر، وفقا لتقرير نشر فى موقع كليفيلاند كلينيك، منها

- الانسداد الحاد في الأنف والصداع النصفي مع كلام الرأس والصداع، وهو ما يسمى بحالة احتقان الرأس.

- بعض الأعراض التنفسية التي يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من الربو، مثل مشكلات الصدر من الصفير والضيق التنفسي.

- مشكلات بالعينين تظهر في شكل عيون متهيجة وحمراء.

- التهاب اللوزتين والحلق بسبب التنقيط الخلفي وجفاف الحلق، وبالتالي يعاني الشخص من آلام في البلع شديدة نتيجة التهاب الجلد التماسي مع ظهور للحكة والبثور والتورمات.

العلاج

علاج حساسية الربيع يبدأ بالمتابعة لدى طبيب مختص الذي يصف مجموعة من الأدوية التي تستمر لمدة معينة وفقًا لرؤيته، بالإضافة إلى بعض الأدوية الأخرى مثل:

- مضادات الهيستامين التي تعالج أعراض حساسية الربيع مثل الحكة والعطس.

- بخاخات الأنف التي تعالج الاحتقان والتنقيط الخلفي والجيوب الأنفية.

- مزيلات الاحتقان التي تحد من هذا الشعور.

النصائح

بعض النصائح تحافظ عليك من الإصابة بحساسية الربيع أو تفاقم أعراضها:

- لا تتعرض كثيرًا للهواء أثناء فصل الربيع، خاصة أثناء تقلباته والموجات الباردة أو الغنية بالأتربة.

- حافظ على تنقية هواء منزلك على الدوام من أجل الحفاظ على صحتك، خلال أجهزة تنقية الهواء.

- لا بد من تنظيف المفارش والمفروشات دومًا أو أولًا بأول.

- لا تتعرض لحيوان أليف خلال فصل الربيع إذا كنت ممن يعانون من هذه النوعيات من الحساسية.

- عند العودة إلى المنزل، عليك بالاهتمام بالاستحمام يوميًا لغسل بقايا الجو التي تعلق على الجسم والملابس.

- اغسل ملابسك جيدًا واتركها في الشمس.

- استخدم بخاخات المحلول الملحي المنظف للأنف وفقًا للتعليمات الطبية.

- ابتعد عن العلاجات غير المثبتة أو العشوائية أو العشبية ضد الحساسية غير الصحية، مثل بعض النباتات دون وصفة طبية.

إذا كانت الحساسية تؤثر على حياتك أو تعرضت لنزلات برد ربيعية مستمرة، عليك برؤية الطبيب المختص في الحال.