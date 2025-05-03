شكرا لقرائتكم خبر عن العين مش دايمًا عليها حارس.. اعرف أسباب وعلاج جلطات العين والان مع تفاصيل الخبر

جلطات العين من الحاجات اللي ممكن تحصل فجأة وتسبب مشاكل خطيرة في الرؤية لو ما اتعالجتش بسرعة، ويوضح موقع healthline أسباب جلطات العين وأهم طرق العلاج.

ما هي جلطة العين؟

هي انسداد في أحد الأوعية الدموية المغذية لشبكية العين، وبتتقسم لنوعين:

1. جلطة في الوريد الشبكي (RVO)

انسداد في الوريد اللي بيصرف الدم من الشبكية.

تسبب زغللة أو فقدان جزئي/كامل في الرؤية فجأة.

2. جلطة في الشريان الشبكي (RAO)

انسداد في الشريان اللي بيوصل الدم للشبكية.

دي حالة طارئة جدًا ممكن تؤدي لفقدان دائم في الرؤية خلال ساعات.

أسباب جلطة العين

ارتفاع ضغط الدم

السكري

ارتفاع الكوليسترول

أمراض القلب وتجلط الدم

التدخين

قلة شرب الماء أو الجفاف الشديد

بعض أمراض المناعة أو التهابات الأوعية الدموية

أحيانًا يكون السبب غير معروف خصوصًا في كبار السن.

أعراض جلطة العين

فقدان مفاجئ أو تدريجي في الرؤية

رؤية ضبابية أو مظلمة في جزء من العين

رؤية خطوط متعرجة أو تشوهات

في بعض الحالات، لا يوجد ألم رغم المشكلة الخطيرة

علاج جلطات العين 1. تدخل سريع (خلال أول ساعات)

في حالة الشريان: أدوية لتقليل ضغط العين، مساج للعين، وأحيانًا استنشاق ثاني أكسيد الكربون لتحفيز تدفق الدم.

في حالة الوريد: غالبًا تُعالج بمضادات للتورم داخل العين (حقن مثل الأفاستن أو الستيرويدات).

2. أدوية سيولة حسب الحالة

بعد استشارة طبيب العيون وطبيب القلب أو الأوعية الدموية يتم تحديد علاج جلطة العين .

3. علاج السبب الأساسي

التحكم في السكر، الضغط، والكوليسترول.

4. متابعة دورية مع طبيب العيون

لمراقبة الشبكية وضغط العين، والوقاية من المضاعفات مثل الماء الأزرق أو تلف دائم.

نصائح للوقاية من جلطات العين

افحص عيونك بانتظام، خصوصًا لو عندك أمراض مزمنة.

حافظ على ضغط وسكر الدم في المعدلات الطبيعية.

امتنع عن التدخين.

حافظ على نمط حياة صحي: رياضة، أكل متوازن، شرب ماء كافي.

تابع مع طبيبك لو حسيت بأي تغيير مفاجئ في النظر.