شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيتامينات مهمة لصحة طفلك ومصادرها الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة ياسرالسبت، 03 مايو 2025 01:00 ص
لصحة طفلكِ، هناك 5 فيتامينات أساسية يجب التأكد من حصوله عليها لضمان نموه السليم وتقوية مناعته، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع kides.1. فيتامين د
أهميته: يساعد في امتصاص الكالسيوم، مما يعزز صحة العظام والأسنان.
المصادر: التعرض لأشعة الشمس، الحليب المدعم، الأسماك الدهنية مثل السلمون.2. فيتامين أ
أهميته: ضروري لصحة العين، ونمو العظام، وتعزيز المناعة.
المصادر: الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ، منتجات الألبان.فيتامين سي
أهميته: يقوي جهاز المناعة، ويساعد في التئام الجروح، وامتصاص الحديد.
المصادر: البرتقال، الفراولة، الطماطم، الفلفل الأحمر.فيتامين ب12
أهميته: يدعم نمو الدماغ والجهاز العصبي، ويمنع فقر الدم.
المصادر: اللحوم، البيض، الألبان، الحبوب المدعمة.الحديد ليس فيتامينًا لكنه ضروري
أهميته: يمنع فقر الدم، ويساعد في نقل الأكسجين إلى الخلايا.
المصادر: اللحوم الحمراء، العدس، السبانخ، الحبوب المدعمة.
إذا كان طفلك لا يحصل على هذه الفيتامينات من الغذاء، قد تحتاجين إلى مكملات غذائية بعد استشارة الطبيب.
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