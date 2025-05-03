شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيتامينات مهمة لصحة طفلك ومصادرها الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

لصحة طفلكِ، هناك 5 فيتامينات أساسية يجب التأكد من حصوله عليها لضمان نموه السليم وتقوية مناعته، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع kides.

1. فيتامين د

أهميته: يساعد في امتصاص الكالسيوم، مما يعزز صحة العظام والأسنان.

المصادر: التعرض لأشعة الشمس، الحليب المدعم، الأسماك الدهنية مثل السلمون.

2. فيتامين أ

أهميته: ضروري لصحة العين، ونمو العظام، وتعزيز المناعة.

المصادر: الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ، منتجات الألبان.

فيتامين سي

أهميته: يقوي جهاز المناعة، ويساعد في التئام الجروح، وامتصاص الحديد.

المصادر: البرتقال، الفراولة، الطماطم، الفلفل الأحمر.

فيتامين ب12

أهميته: يدعم نمو الدماغ والجهاز العصبي، ويمنع فقر الدم.

المصادر: اللحوم، البيض، الألبان، الحبوب المدعمة.

الحديد ليس فيتامينًا لكنه ضروري

أهميته: يمنع فقر الدم، ويساعد في نقل الأكسجين إلى الخلايا.

المصادر: اللحوم الحمراء، العدس، السبانخ، الحبوب المدعمة.

إذا كان طفلك لا يحصل على هذه الفيتامينات من الغذاء، قد تحتاجين إلى مكملات غذائية بعد استشارة الطبيب.