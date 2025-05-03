شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تحذيرية للنوبة القلبية لا يجب تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

تتدفق كل قطرة دم في أجسامنا عبر القلب، الذي يعمل بلا كلل لضخها إلى كل عضو وأنسجة، يحمل هذا الدم الأكسجين والعناصر الغذائية الأساسية التي تحافظ على وظائف أجسامنا، وتساعد أيضًا على التخلص من الفضلات، يعمل القلب، من نواحٍ عديدة، كمرشح ومضخة مركزية، يحافظ على الدورة الدموية التي تدعم الحياة.

نظراً لدوره الحيوي، فإن أي مشكلة في القلب قد تُسبب عواقب وخيمة واليوم، تتزايد مشاكل القلب، وأصبحت النوبات القلبية شائعة بشكل مُقلق بين جميع الفئات العمرية، ومع ذلك، يُعدّ الكشف المُبكر إحدى الأدوات الفعّالة التي يُمكن أن تُساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتأثيرها.

يتيح الكشف المبكر التدخل الطبي في الوقت المناسب، مما يحدّ من تلف عضلة القلب ويحسّن فرص الشفاء بشكل كبير، وفقا لموقع " news 18"، في بعض الحالات، قد يمنع حدوث نوبة قلبية حادة، كما يفتح الباب أمام تغييرات في نمط الحياة وتناول أدوية تُقلّل من عوامل الخطر، مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وداء السكري، والسمنة.

المؤشرات المبكرة التي يجب الانتباه إليها

ثقل وحرقان في الصدر: قد يشير الشعور بالضغط أو الضيق أو الثقل في الصدر إلى مشكلة في القلب، يُخطئ البعض في تشخيص هذا الانزعاج على أنه حموضة أو عسر هضم، خاصةً إذا كان مصحوبًا بحرقة، إذا استمرت هذه الأعراض أو كانت غير معتادة، استشر الطبيب فورًا.

صعوبة التنفس: قد يكون ضيق التنفس، حتى بدون ألم في الصدر، علامة مبكرة على أمراض القلب، إذا واجهت صعوبة في التنفس غير مبررة أثناء ممارسة الأنشطة اليومية أو أثناء الراحة، فلا تتجاهلها، يمكن للاستشارة الطبية الفورية أن تساعد في الوقاية من نوبة قلبية خطيرة.

ارتفاع ضغط الدم: يُطلق عليه غالبًا "القاتل الصامت"، وغالبًا ما يمر دون أن يُلاحظ حتى يُسبب ضررًا بالغًا، المراقبة المنتظمة ضرورية، لأن ارتفاع ضغط الدم غير المُسيطر عليه يزيد من الضغط على القلب ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ارتفاع مستويات الكوليسترول: قد يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) إلى تراكم الترسبات في الشرايين، مما يعيق تدفق الدم إلى القلب، يجب فحص الكوليسترول كل ستة أشهر، وإجراء تغييرات على النظام الغذائي ونمط الحياة حسب الحاجة.

التعب المستمر: قد يكون التعب المستمر الذي لا يزول بالراحة مؤشرًا على ضعف ضخ القلب للدم، مع أن التعب قد ينتج عن العديد من الحالات، إلا أنه من المهم إجراء فحص طبي لاستبعاد وجود مشاكل متعلقة بالقلب.

داء السكر: يُشكل داء السكر، الذي يُصيب أكثر من 140 مليون شخص، مصدر قلق كبير على الصحة العامة، فهو يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب. لذا، فإن مراقبة مستويات السكر في الدم وإدارتها بانتظام أمران أساسيان لصحة القلب.

السمنة: يُسبب الوزن الزائد ضغطًا على القلب، ويرتبط بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وارتفاع الكوليسترول، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فاستشر أخصائي رعاية صحية لوضع خطة مُستدامة لإنقاص الوزن.

التعرّف على العلامات المبكرة للنوبة القلبية قد يُحدث فرقًا كبيرًا، لا ينبغي تجاهل أعراض مثل ألم الصدر، وضيق التنفس، والدوار، والتعب، أو ألم الذراعين، أو الرقبة، أو الفك، أو الظهر، أحيانًا، تكون العلامات خفية، وخاصةً لدى النساء، حيث قد تُشبه الأعراض عسر الهضم أو التعب الشديد.