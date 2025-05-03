شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عندما تضيف الزنك لنظامك الغذائي بانتظام؟.. فوائد لا تتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

الزنك معدن بالغ الأهمية لصحتك ونموك وجهازك المناعي وأدائك العام، مع أنه يمكنك الحصول عليه من نظامك الغذائي اليومي، يُنصح بتناول مكملات غذائية للعديد من الأشخاص الذين يعانون من نقصه، فى هذا التقرير نتعرف على ماذا يحدث في جسمك عندما تضيف الزنك إلى نظامك الغذائي بانتظام، بحسب موقع تايمز ناو.

رغم أن احتمالية نقص الزنك نادرة، إذ قد تحصل عليه من خلال النظام الغذائي، إلا أن نقصه قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض والمضاعفات التي تؤثر على النمو، ووظيفة المناعة، والصحة العامة. لذا، من المهم تضمين هذا المغذي الرئيسي في النظام الغذائي.

فوائد إضافة الزنك يحمي من نزلات البرد والإنفلونزا

يقول الخبراء أن أقراص الزنك مفيدة للغاية لأنها يمكن أن تحمي من أعراض البرد والإنفلونزا أو تقصر مدة نزلات البرد.

علاج حب الشباب

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بحب الشباب من انخفاض مستويات الزنك في المصل، وقد وجد أن الزنك عن طريق الفم والموضعي يقلل من انتشار الحطاطات الالتهابية، سواء عند استخدامه كعلاج وحيد أو كعلاج تكميلي.

يقوي العظام

يلعب الزنك دورًا هامًا في نمو العظام وإصلاحها، ووفقًا للخبراء، يُسهم الزنك بشكل كبير في الوقاية من هشاشة العظام وغيرها من مشاكل العظام والمفاصل.

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يساعد الزنك في مكافحة الإجهاد التأكسدي وخفض علامات الالتهاب الجهازي - والتي ترتبط بالعديد من الحالات الخطيرة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب وأمراض الكلى والحالات العصبية مثل الزهايمر وباركنسون والتصلب المتعدد.

ماذا يحدث عندما يكون هناك كمية كبيرة من الزنك في جسمك؟

وفقًا للأطباء، على الرغم من أن تناول الكثير من مكملات الزنك قد يكون له آثار جانبية قليلة - مثل أي مكمل غذائي آخر من الفيتامينات والمعادن، إلا أن الزنك يمكن أن يؤدي إلى اضطراب طفيف فى المعدة إذا تم تناوله بدون طعام. ينصح الخبراء بتناول الزنك مع الماء أو العصير، وليس مع أي مكملات حديد أو كالسيوم.

يمكن أن تحدث أيضًا بعض الآثار الجانبية الشديدة إذا تناولت جرعة زائدة من الزنك، بما في ذلك:

الغثيان والقيء

فقدان الشهية

آلام أو تقلصات في المعدة

إسهال

الصداع

على الرغم من أنك لا تحتاج إلى الكثير من الزنك في جسمك، لأنه مجرد معدن نادر، إلا أنه له آثار جانبية وتفاعلات ضارة كبيرة مع الأدوية أو المكملات الغذائية الأخرى، لذا تناولها دائمًا تحت إشراف طبيبك.

ما هي كمية الزنك التي يجب تناولها؟

يقول الأطباء إن تناول مكملات الزنك يعتمد على عمرك. فبينما يوفر اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع وتناول الفيتامينات المتعددة يوميًا كل ما تحتاجه من الزنك، قد تكون فيتامينات ما قبل الولادة كافية للنساء الحوامل والمرضعات.

مع ذلك، إذا كان الطفل أو الشخص البالغ يعاني من نقص الزنك، فسيحتاج إلى جرعات محددة منه تحت إشراف الطبيب. عند الحاجة، يُعطى الزنك عادةً على فترات زمنية محدودة، مع فترات راحة كافية. لا تُعطِ الزنك للطفل أبدًا دون استشارة الطبيب.

ماذا يحدث إذا تناولت كمية كبيرة من الزنك؟

مع أن تناول الزنك من نظامك الغذائي آمن تمامًا، إلا أن الإفراط في تناوله عبر المكملات الغذائية قد يُشكل مشكلة كبيرة. ووفقًا للأطباء، لتجنب التسمم، يجب معرفة الجرعة المناسبة والالتزام بالحد الأقصى الموصى به من المكملات.

بالنسبة للبالغين، الحد الأقصى المسموح به من الزنك يوميًا، والذي يشمل الطعام والمكملات الغذائية، هو 40 ملج. إذا تجاوزت الجرعة هذا الحد، فقد تُصاب بـ

الغثيان والقيء

صداع

دوخة

فقدان الشهية

للحصول على ما يكفي من الزنك من خلال نظامك الغذائي، يجب عليك تناول الأطعمة المدعمة مثل:

المحار

اللحم

السمك

الدجاج

المأكولات البحرية، مثل السلطعون.