شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تجعل الطفل عرضة لحصوات الكلى.. 5 نصائح ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

تزداد حالات حصوات الكلى انتشارًا بين الأطفال على مستوى العالم، لذا يُقدم الخبراء قائمة بعلامات تُساعد على تحديد ما إذا كان طفلك مُعرّضًا للخطر، بحسب موقع تايمز ناو. حصوات الكلى هي رواسب من معادن مختلفة قد تتراكم في المسالك البولية، يمكن أن تنتقل من الكلى عبر المسالك البولية إلى المثانة، ثم تُطرح في النهاية مع البول وتتطلب بعض الحالات تدخلاً جراحياً، حيث إنها إذا تُركت دون علاج، فقد تُسبب تلفاً في الكلى، والتهاباً خطيراً في المسالك البولية، ومع مرور الوقت، قد تُلحق الضرر بوظائف الكلى.

يلاحظ أخصائيو الرعاية الصحية ارتفاعًا في عدد الأطفال المُشخصين بحصوات الكلى، حيث أفاد بعضهم بتضاعف أو تضاعف أربع مرات في معدل الإصابة خلال السنوات الخمس عشرة إلى العشرين الماضية. كما ازداد أيضًا عدد الحالات الجراحية المتعلقة بحصوات الكلى.

في حين أن حصوات الكلى ترتبط عادةً بالبالغين، إلا أنها تُشخّص الآن لدى الأطفال الأصغر سنًا، بمن فيهم الرضع. وتُعد زيادة حصوات الكلى لدى الأطفال مشكلة معقدة، إذ تُسهم فيها عوامل متعددة، بما في ذلك التغيرات الغذائية والسمنة، وربما العوامل البيئية.

من أهم أسباب هذا الارتفاع التغيرات الغذائية، مثل زيادة استهلاك الأطعمة المصنعة، والأطعمة الغنية بالصوديوم، والمشروبات السكرية، إلى جانب قلة شرب الماء.كما يُعدّ الانتشار المتزايد لسمنة الأطفال عاملاً مساهماً آخر.

كما أن المرضى غير القادرين على الحركة أكثر عرضة للخطر بسبب انخفاض تدفق البول، مما قد يؤدي إلى ركود البول، ومن ثم إلى تكوين حصوات الكلى.

وقد يلعب استخدام المضادات الحيوية (التي قد تؤثر على بكتيريا الأمعاء التي تستقلب الأكسالات)، وربما حتى تغير المناخ الذي قد يؤدي إلى الجفاف، دوراً أيضاً. وقد يكون بعض الأطفال أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى بسبب اضطرابات وراثية تؤثر على كيفية معالجة أجسامهم لبعض المعادن.

كما هو الحال دائمًا، الوقاية خير من العلاج. لذا، كآباء، هناك بعض الأمور التي يمكن القيام بها لتجنب إصابة أطفالكم بحصوات الكلى.

تعزيز الأنظمة الغذائية الصحية

شجّعوا أطفالكم على اتباع نظام غذائي متوازن قليل الصوديوم والأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية، مع ضمان حصولهم على كمية كافية من الكالسيوم. يساعد تقليل تناول الطعام في الخارج وطهي الوجبات في المنزل على تحقيق ذلك.

تعزيز النشاط نمط الحياة

إن تشجيع الأطفال على الخروج للعب وممارسة الرياضة يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من السمنة لدى الأطفال والتي يمكن أن تكون أيضًا عاملًا مساهمًا في تكوين الحصى.

زيادة تناول السوائل

شجّع أطفالك على شرب كميات وفيرة من الماء طوال اليوم. جهّز زجاجة ماء ليحملها الأطفال معك في المدرسة، واستخدم تطبيقات تتبّع شرب الماء لمساعدتهم على الالتزام بشرب الماء وزيادة استهلاكهم.

تجنب المضادات الحيوية غير الضرورية

تجنب الاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية عند الأطفال للأمراض البسيطة حيث لا يكون ذلك ضروريا.

معالجة الحالات الطبية الأساسية

إذا كان الطفل يعاني من حالات طبية أخرى تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، فيجب التعامل معها بشكل مناسب.

الكشف المبكر وإدارة حصوات الكلى عند الأطفال وهي ضرورية لمنع المضاعفات والتكرار.

من خلال تعزيز العادات الصحية ومعالجة الحالات الطبية الأساسية، يمكن للوالدين والعاملين في مجال الرعاية الصحية المساعدة في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى عند الأطفال.