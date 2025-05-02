شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. لماذا يزيد تغير الفصول من غثيان الصباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

الحمل رحلة جميلة تُغير الحياة، لكنها قد تكون مُرهقة أيضًا، من التغيرات الجسدية إلى التقلبات العاطفية، يمر الجسم بالكثير، من أوائل علامات تغير الأمور غثيان الصباح، وبينما قد يُوحي الاسم بأنه مشكلة خفيفة تحدث في الصباح الباكر، إلا أنه بالنسبة للعديد من النساء، يُمثل صراعًا يستمر طوال اليوم ويُسبب غثيانًا وإرهاقًا مستمرً، بحسب موقع "تايمز ناو".

غثيان الصباح شائع جدًا، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يعود ذلك في الغالب إلى ارتفاع مستويات الهرمونات، ولكن عوامل مثل التوتر وقلة النوم، وحتى تقلبات الطقس، يمكن أن تزيد الأمر سوءًا.

لماذا تغير الطقس يؤثر على الغثيان أثناء الحمل؟

في حين أن الهرمونات هي السبب الرئيسي، إلا أن الطقس يمكن أن يُهدئ الأعراض أو يُفاقمها.

في الصيف، قد تُسبب الحرارة والرطوبة إرهاقًا، حيث يؤدي التعرق المفرط إلى الجفاف، مما يزيد من حدة الغثيان.

علاوة على ذلك، يمكن أن تُؤثر الأيام الطويلة سلبًا على أنماط النوم.

عندما لا تحصلين على قسط كافٍ من الراحة، يُفاقم التعب الشعور بعدم الارتياح.

يجلب الشتاء تحدياته الخاصة. يمكن أن يُشعرك البرد بالخمول، وقد يؤثر قلة ضوء الشمس على مزاجك.

غالبًا ما يؤدي الشتاء إلى انخفاض مستويات الطاقة والشعور العام بعدم الراحة.

كما أنكِ أكثر عرضة للإصابة بالعدوى خلال تغير الفصول - مثل الانتقال من الصيف إلى الخريف أو من الشتاء إلى الربيع.

ضعف جهاز المناعة أثناء الحمل يعني أن جسمكِ يُكافح الكثير من الأمراض بالفعل."

نصائح للشعور بتحسن مهما كان تغير فصول السنة

على الرغم من أن غثيان الصباح قد يُرهق الحامل، إلا أن هناك طرقًا بسيطة للتعامل معه حتى لو كان الطقس سيئًا.

1. حافظي على رطوبة جسمكِ

الماء هو أفضل صديق لكِ أثناء الحمل. في الصيف، اشربي المزيد لتعويض ما تفقدينه من خلال التعرق.

في الشتاء، لا تتجنبي شرب الماء لمجرد أنكِ لستِ عطشانة - شاي الأعشاب والماء الدافئ يمكن أن يُساعد أيضًا."

2. تناولي وجبات صغيرة ومتكررة

قد تُشعركِ الوجبات الكبيرة بالثقل، تناولي وجبات خفيفة صغيرة مثل الفاكهة أو المكسرات أو الزبادي كل بضع ساعات. هذا يُحافظ على هدوء معدتكِ ويساعد على منع الغثيان."

3. ارتدي ملابس مناسبة للطقس

قد يُسبب الشعور بالحر الشديد أو البرد الشديد الغثيان. ارتدي ملابس جيدة التهوية في الصيف، وارتدي طبقات مريحة في الشتاء."

4. احصلي على قسط كافٍ من الراحة

النوم ضروري. الحمل يُرهقكِ بالفعل، وقلة الراحة قد تُفاقم الأعراض."

٥. تجنبي الروائح النفاذة

غالبًا ما تصبح النساء الحوامل حساسات للروائح. حاولي الابتعاد عن العطور، وروائح الطهي النفاذة، أو أي شيء يُشعركِ بالغثيان".

٦. تحركي قليلًا

ممارسة التمارين الخفيفة، مثل المشي لمسافات قصيرة في الهواء الطلق، تُساعد كثيرًا. فهي تُعزز الدورة الدموية وتُخفف الغثيان".

الحمل مرحلة انتقالية كبيرة، وبينما قد يُسبب غثيان الصباح آثارًا سلبية، يُمكن للخطوات الصغيرة أن تُحدث فرقًا كبيرًا.

