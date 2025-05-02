شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر.. إزاى تفرق بين أعراض الغيبوبة وضربة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، تزداد احتمالية الإصابة بـ"ضربة الشمس"، والتي تسبب عددا من الأعراض مثل الدوخة والإغماء والهذيان، وتتشابه تلك الأعراض مع الأعراض الخاصة بـ"غيبوبة السكر"، والتي تحدث نتيجة انخفاض أو ارتفاع شديد في سكر الدم، لذلك قد يحدث التباس في الأعراض بين الحالتين في حالة إن كان المصاب مريض بالسكر.

ويوجد عدد آخر من الأعراض التي تميز كلا الحالتين، وسواء كان الشخص مصابا بغيبوبة سكر أو ضربة شمس، فكلاهما يندرج ضمن الحالات الطبية الطارئة المهددة للحياة، والتي تستوجب العلاج اللازم بشكل فورى، وفقا لموقع كليفلاند كلينك الطبي.

أعراض غيبوبة السكر

غيبوبة السكر هي واحدة من مضاعفات مرض السكر المهددة للحياة، والتي تنتج عن ارتفاع أو انخفاض في سكر الدم ، مسببة حالة طويلة وعميقة من فقدان الوعي، ويمكن أن تؤدي ثلاثة مضاعفات لمرض السكر إلى الغيبوبة، وهى حالة فرط سكر الدم المفرطة الأسمولية (HHS) ، الحماض الكيتوني المرتبط بالسكري (DKA) ، انخفاض حاد في سكر الدم.

وتشمل أعراض غيبوبة السكر 3 أعراض رئيسية، وهى :

اللاوعي

يشبه هذا العرض النوم العميق جدًا.

عدم استجابة العين

يشمل إبقاء العين مغلقة، أو عدم الاستجابة وهى مفتوحة أو وجود بعض الاستجابات الانعكاسية، مثل الاستجابة للضوء.

نقص في الاستجابة الحركية

وهو ما يعنى عدم التحرك بوعى، أو وجود بعض الاستجابات المنعكسة.

وتشمل الأعراض الأخرى لغيبوبة السكر ما يلى:

الغثيان والقيء .

ألم في البطن .

التنفس السريع والعميق بوتيرة ثابتة

رائحة الفم ذات رائحة الفواكه.

الشعور بالتعب الشديد أو الضعف.

الشعور بالارتباك

انخفاض اليقظة.

تغيرات عقلية مثل الارتباك أو الهذيان أو الهلوسة .

فقدان الوعي.

جفاف الفم والعطش الشديد

كثرة التبول .

عدم وضوح الرؤية أو فقدان الرؤية.

ضعف أو شلل قد يكون أسوأ في جانب واحد من الجسم.

كلام غير واضح

الإسعافات الأولية لغيبوبة السكر

في حالة دخول شخص في حالة غيبوبة سكر، فيرجى القيام بالخطوات التالية لإسعافه، وهى:

الاتصال فورا بالإسعاف وإبلاغهم بأن المريض مصاب بغيبوبة سكر، واتباع تعليماتهم لإسعافه لحين وصول سيارة الاسعاف

عدم إعطاء المريض أي طعام أو شراب حتى لا يسد مجرى الهواء ويسبب الاختناق

قلب المصاب على جانبه حتى لا يقف شيء في مجرى الهواء، خاصة في حالة القيء

أعراض ضربة الشمس

ضربة الشمس هي أشد أشكال الأمراض المرتبطة بالحرارة ، وتحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط، عادةً ما تتجاوز 40 درجة مئوية، ولا يستطيع تبريد نفسه، وذلك بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس، أو التواجد في مكان حار أو دافئ جدًا، أو ممارسة نشاطًا بدنيًا مكثفًا يُولّد حرارة عالية.

تشمل أعراض ضربة الشمس ما يلي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية أكثر من 40 درجة مئوية

تغيرات في السلوك - مثل الانفعال أو العدوان.

عدم وضوح الرؤية

الارتباك والهذيان

الدوار

الإغماء

سرعة ضربات القلب

تنفس سريع وسطحي

انخفاض ضغط الدم

الغثيان والقيء

كلام غير واضح

تغيرات لون الجلد، إما أن يصبح أحمر أو أفتح من المعتاد.

الإسعافات الأولية عند التعرض لضربة الشمس

تؤثر ضربة الشمس على قدرة الشخص على البقاء واعيًا ومستيقظًا، لذا فمن المرجح أن يحتاج إلى مساعدة الأخرين، عن طريق القيام بالإسعافات التالية:

نقل الشخص بعيدًا عن الشمس أو الحرارة إلى مكان أكثر برودة.

صب الماء على الجلد واستخدم أي شيء متاح لتهويتهم.

نقع منشفة في ماء مثلج، ثم وضعها على جلد المصاب، واستبدالها بمنشفة أخرى مبللة كل دقيقة تقريبًا.

وضع كمادات الثلج أو الباردة على الإبطين أو الرقبة