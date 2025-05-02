شكرا لقرائتكم خبر عن فرح خان .. اعرفى النظام الغذائى للفنانة الهندية بعد فقدان وزنها والان مع تفاصيل الخبر

أثار النظام الغذائى للممثلة الهندية فرح خان لإنقاص الوزن الجدل بشكل واسع ، حيث تضمنت رحلتها في إنقاص الوزن مزيجًا من التمارين الرياضية والنظام الغذائي وتغييرات في نمط الحياة، بما في ذلك التمارين المائية، وصعود السلالم، والتركيز على وجبات متوازنة وصحيحة، بحسب موقع "تايمز ناو".وكشف مدرب اللياقة البدنية الخاص بها يوجيش بهاتيجا، مؤخرًا أن الممثلة فرح خان لم تتبع حمية غذائية عابرة، بل حافظت على روتين ثابت.

تتصدر الممثلة و المخرجة ومصممة الرقصات فرح خان عناوين الصحف مؤخرًا بفضل تحولها المذهل في الوزن.وقد وجدت هذه السيدة، البالغة من العمر 60 عامًا، والتي صرحت علنًا بأنها لا تحب "الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية"، طرقًا غير تقليدية لإنقاص الوزن دون المساس بحبها للطعام.

والسر الرئيسي في إنقاص الوزن لديها هو نظامها الرياضي ونظامها الغذائي، وكلاهما غيّرتهما عن اعتقادها الأصلي بعدم الحركة كثيرًا.

مؤخرًا، كشفت مدرب اللياقة البدنية الخاص بفرح، يوجيش باتيجا، أنها، بدأت باستخدام الدرج بدلًا من المصعد.

ماذا تفعل فرح خان لإنقاص وزنها؟

إلى جانب استخدام الدرج للصعود والنزول من منزلها، مما يساعدها على فقدان سعرات حرارية كبيرة يوميًا، بدأت فرح أيضًا بممارسة تمارين مائية في الصباح الباكر.

تُعرف أيضًا بتمارين المسبح أو التمارين المائية، وتشمل تمارين الماء المشي في المسبح، والقفز، والانزلاق على الحائط.

تساعد هذه التمارين على الاستفادة من خصائص الماء في التمارين، وتوفر فوائد منخفضة التأثير لكامل الجسم، والتي يمكن ممارستها بسهولة في المسبح أو باستخدام معدات متخصصة مثل آلات التجديف المائية.

ووفقًا للخبراء، فإن هذه التمارين مفيدة بشكل خاص لمن يعانون من قيود في الحركة أو آلام المفاصل، حيث يوفر الماء مقاومة وطفوًا، مما يقلل من الضغط على المفاصل.

وفقًا للدراسات، وجد المصابون بهشاشة العظام في الركبة راحة من الألم مع التمارين المائية، إذ ساعدتهم على الحركة بشكل أفضل وبقوة أكبر من التمارين الأرضية الأخرى.

كما تساعد التمارين المائية على تحسين التوازن والقوة وسعة الرئة، إذ يُقال إن المشي في الماء أكثر فعالية في تحسين كتلة عضلات الساق من المشي على الأرض.

عندما وضعتها مدربتها في البداية على برنامج لياقة بدنية صارم، مللت فرح من المشي على جهاز المشي، فبدأت بصعود السلالم.

ومع ذلك، مع نهاية فترة تدريبها، شعرت خان بالملل فلجأت إلى صعود السلالم.

نظام غذائي أحدث فرقًا كبيرًا

مع أن التمارين الرياضية لعبت دورًا هامًا، إلا أن جزءًا كبيرًا من تحول فرح جاء أيضًا من انضباطها الغذائي. كشفت بهاتيا أنها، على الرغم من عدم اتباعها أي حميات غذائية صارمة أو قيود غذائية صارمة، كانت تُركز تمامًا على تناول "وجبات محدودة وصحية".

تتناول فرح وجبات إفطار غنية بالبروتين، وتُضيف أيضًا السلطات للألياف والشعور بالشبع، وتتجنب الأطعمة المُصنّعة المُحلاة بالسكر.

وجباتها عادةً ما تكون خفيفة وتُركز على الأطعمة الكاملة.

من أهم النقاط التي يجب مراعاتها هي أن فرح تنهى عشاءها بحلول الساعة 7:30 مساءً، وهي من أفضل الطرق لتعزيز عملية الأيض وتحقيق هدف فقدان الوزن.