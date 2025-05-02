شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفاظ بالكريم الواقي من الشمس في هذا المكان يضر بصحة بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

يُحذر الخبراء من أحد الأخطاء الشائعة التي قد يرتكبها كثير من الناس، ألا وهى تخزين أو الاحتفاظ بكريم واقى الشمس في الحمام، وذلك لأن الحرارة والبخار الناتجين عن الاستحمام قد يُفسدان المكونات الفعالة لكريم واقى الشمس ويُقللان من فعاليته في حماية البشرة من حروق الشمس وقد يعرضك ذلك لخطر الإصابة بسرطان الجلد، وغيرها من الآثار الجانبية مثل تهيج الجلد والشيخوخة المبكرة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

يوضح التقرير أن تخزين واقى الشمس في الحمام يجعله عُرضة بشكل مباشر لدرجات الحرارة المرتفعة التي قد تقلل من فعالية الكريم وتترك البشرة دون حماية عند تطبيقه، وهذا يزيد من خطر الإصابة بحروق الشمس، والشيخوخة المبكرة، والأخطر من ذلك، سرطان الجلد، كما يحذر أطباء الجلدية من بعض الآثار الجانبية الأقل خطورة للمكونات المُتحللة، مثل تهيج الجلد أو ردود الفعل التحسسية.

كيفية تخزين كريمات الوقاية من الشمس

يُنصح بتخزين كريمات الوقاية من الشمس في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة، وتجنب وضعها في أماكن مثل الحمامات، أو لوحات قيادة السيارة، أو الحقائق الأكثر عرضة للشمس، حيث قد تُضعف تقلبات درجات الحرارة من فعاليتها.

علامات تشير إلى أن واقي الشمس الخاص بك لم يعد يصلح للاستخدام

يمكن فحص عبوات واقي الشمس لمعرفة علامات تحلل المكونات النشطة فيه من عدمها، فإذا كان قوام واقي الشمس سائلاً أو متكتلاً أو كانت تركيبته منفصلة، فقد حان الوقت للتخلص منه، لأن هذا قد لا يحمي بشرتكِ بالكامل من التلف، وإذا كانت رائحته كريهة أو تغير لونه إلى لون أغمق أو أصبح مصفرًا، فهذا يعنى أيضًا أن واقي الشمس لم يعد بنفس الفعالية، ومن الأفضل أيضًا التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية كريم الوقاية من الشمس.

كيفية وضع واقي الشمس بشكل صحيح

ضع واقي الشمس بسخاء على جميع أجزاء بشرتك المكشوفة قبل الخروج بـ 15 دقيقة على الأقل، ثم أعد تطبيقه كا ساعتين، خاصة في حالة السباحة أو التعرق، حيث أنه من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها معظم الناس نسيانهم تكرار وضع واقي الشمس على مدار اليوم، بينما يضع آخرون كمية قليلة جدًا، أو يتجاهلون مناطق مثل الأذنين، ومؤخرة الرقبة، والقدمين، مما يجعل هذه المناطق عرضة لأضرار أشعة الشمس.