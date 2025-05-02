شكرا لقرائتكم خبر عن ارتجاع المريء.. هل له علاقة بالتوتر والقلق؟ والان مع تفاصيل الخبر

يُعد ارتجاع المريء من أكثر مشكلات الجهاز الهضمي شيوعًا، ويحدث عندما يرجع حمض المعدة إلى المريء مسببًا أعراضًا مزعجة، قد تؤثر على جودة الحياة اليومية.

ولكن المدهش أن هذه الحالة لا ترتبط فقط بما تأكله، بل أيضًا بما تشعر به، فالتوتر والقلق يلعبان دورًا كبيرًا في تحفيزها وتفاقم أعراضها، وذلك وفقا لموقع verywellhealth.

ما هو ارتجاع المريء؟

ارتجاع المريء (GERD) هو اضطراب يحدث عندما تضعف عضلة الصمام بين المريء والمعدة، مما يسمح برجوع الحمض المعدي إلى المريء، ويؤدي إلى الشعور بالحموضة والحرقة.

الأعراض الشائعة:

حرقة في الصدر (تزداد بعد الأكل أو عند الاستلقاء)

صعوبة في البلع

طعم مر أو حامض في الفم

سعال مزمن أو بحة في الصوت

ألم في الحلق أو الشعور بكتلة فيه

غثيان أو انتفاخ

أسباب ارتجاع المريء:

ضعف عضلة الصمام أسفل المريء.

تناول وجبات دسمة أو الأكل بسرعة.

السمنة.

الحمل.

التدخين.

بعض الأدوية (مثل أدوية الضغط أو المسكنات)

النوم مباشرة بعد الأكل.

العلاقة بين التوتر والارتجاع:

الضغط النفسي لا يسبب الارتجاع بشكل مباشر، لكنه:

يزيد من إفراز أحماض المعدة.

يؤثر على حركة الجهاز الهضمي.

يضعف الصمام السفلي للمريء.

يزيد من حساسية الأعصاب في المريء، مما يجعل الشعور بالحموضة أقوى حتى لو كانت كمية الحمض قليلة.

طرق العلاج: 1. تغييرات في نمط الحياة

تجنّب الأطعمة الدسمة، المقلية، الحمضية، والشوكولاتة

تناول وجبات صغيرة ومتكررة

عدم الاستلقاء بعد الأكل مباشرة (انتظر 2-3 ساعات)

رفع رأس السرير أثناء النوم

تقليل الوزن في حال السمنة

الإقلاع عن التدخين

2. العلاج الدوائي

مضادات الحموضة (للتخفيف الفوري)

مثبطات مضخة البروتون (PPI)

مضادات مستقبلات H2

3. علاج التوتر والقلق

تمارين التنفس والاسترخاء

اليوجا أو التأمل

التحدث مع معالج نفسي إذا استمر القلق لفترة طويلة

أحيانًا يُستخدم علاج دوائي للقلق بالتزامن مع علاج الارتجاع

4. الجراحة

للحالات الشديدة والمزمنة التي لا تستجيب للعلاج، مثل عملية تقوية الصمام.

ارتجاع المريء ليس مجرد مشكلة في المعدة، بل هو تفاعل معقد بين العادات الغذائية، ونمط الحياة، والصحة النفسية. الاهتمام بكل هذه الجوانب يساعد على السيطرة على الحالة والعيش براحة أكثر.