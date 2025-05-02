شكرا لقرائتكم خبر عن علامات إصابتك بالإجهاد التأكسدي.. أطعمة صحية احرص عليها والان مع تفاصيل الخبر

تقرير نشر في موقع فري ويل هيلث الطبي، أكد أن الإجهاد التأكسدي الذي يصيب بعض الأجسام هو عبارة عن إجهاد عام وتلف للخلايا في الجسم يحدث نتيجة الكثير من العادات غير الصحية ونتيجة أيضًا أنظمة غذائية غير صحية.

أضرار الإجهاد التأكسدي

يساهم الإجهاد التأكسدي في تلف الخلايا، مما يجعله في المستقبل وتدريجيًا يصبح سببًا في الإصابة بالكثير من الأمراض والحالات الطبية المضطربة، مثل:

أمراض ومشكلات صحية

- التهابات المفاصل المختلفة

- مشكلات في الرؤية وتدهور عدسة العين

- الإصابة بمرض باركنسون وغير من الحالات الناجمة عن تلف الخلايا العصبية

- أمراض الكبد

- الكثير من أنواع السرطانات خاصة الفم والمعدة والأمعاء

- أمراض القلب

- أمراض الشرايين

- ارتفاع نسبة الكوليسترول

- الشيخوخة المبكرة للجلد والجسم

- الضعف العام والوهن

- مرض الزهايمر

- القلق العام والاكتئاب وأمراضها واضطراباتها

دور الأنظمة الغذائية في مقاومة الإجهاد التأكسدي

الأنظمة الغذائية تلعب دورًا كبيرًا في كونك تصبح عرضة للإجهاد التأكسدي من عدمه، لذا هناك بعض الأطعمة والمأكولات التي يمكن أن تساعدك في نظامك الغذائي على مقاومة الإجهاد التأكسدي.

أطعمة ومشروبات لمقاومة الإجهاد التأكسدي

- حاول الحرص في نظامك الغذائي اليومي على تناول الخضراوات الصليبية مثل القرنبيط والبروكلي.

- احرص على تناول الخضروات الورقية بأنواعها مثل السبانخ والخس والبقدونس.

- تناول الطماطم والجزر والفلفل الأحمر والبطاطا والذرة والباذنجان والقرع.

- الثوم والبصل والكرات من الأطعمة المفيدة للغاية في هذا الصدد.

- الفواكه بأنواعها خاصة بعض أنواع الفواكه المرطبة مثل البطيخ والمشمش والمانجو والعنب والحمضيات كالبرتقال واليوسفي والكيوي والمشمش والأفوكادو والتفاح والعنب والجريب فروت.

- البقوليات بأنواعها خاصة العدس والبازلاء وفول الصويا.

- المكسرات بأنواعها كالفول السوداني وغيرها.

- البذور بأنواعها مثل السمسم.

- الحبوب الكاملة بأنواعها مثل النخالة.

- الأعشاب الصحية بأنواعها مثل النعناع المنعش الصحي.