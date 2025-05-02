شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الغدة الدرقية.. المصادر الطبيعية لـ 4 فيتامينات ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

تلعب الفيتامينات دورًا مهمًا في دعم وظيفة الغدة الدرقية، سواء في حالات القصور أو فرط النشاط، فنقص بعض العناصر الغذائية قد يزيد من الأعراض مثل الإرهاق، تساقط الشعر، واضطراب الوزن، وذلك وفقا لموقع healthline.

إليك 4 فيتامينات ضرورية، ومصادرها الغذائية الطبيعية:

1. فيتامين D

الأهمية:

يساعد على تقوية المناعة ويُعتقد أن نقصه مرتبط بزيادة فرص الإصابة بأمراض مناعية تؤثر على الغدة مثل "هاشيموتو".

أهم مصادره:

الأسماك الدهنية: مثل السلمون، التونة، الماكريل.

صفار البيض.

الكبد.

منتجات الألبان المدعمة.

التعرض اليومي للشمس.

2. فيتامين B12

الأهمية:

ضروري لصحة الأعصاب والدم، ويقلل من التعب والإرهاق الشائعين لدى مرضى الغدة، خاصة في حالات القصور.

أهم مصادره:

الكبد واللحوم الحمراء

الأسماك (السردين، السلمون، التونة)

البيض

الألبان

الحبوب المدعمة (مفيدة للنباتيين)

3. فيتامين A

الأهمية:

يساعد في تحويل هرمون T4 إلى T3 (الشكل النشط من هرمون الغدة)، ويدعم صحة الجلد والعينين.

أهم مصادره:

الكبد

الجزر

البطاطا الحلوة

السبانخ والكرنب

المانجو والمشمش

صفار البيض.

4. فيتامين E

الأهمية:

يعمل كمضاد أكسدة يحمي خلايا الجسم من الالتهابات، ويساعد في توازن الهرمونات وتحسين المناعة.

أهم مصادره:

المكسرات (اللوز، البندق)

بذور دوار الشمس

السبانخ والبروكلي

الزيوت النباتية (زيت جنين القمح، زيت عباد الشمس)

الأفوكادو.

وأكد التقرير انه بجب قبل تناول أي مكملات غذائية، يُنصح باستشارة الطبيب لتحديد النقص الحقيقي في الجسم وتفادي الجرعات الزائدة، خصوصًا في حالة أمراض الغدة الدرقية التي تتطلب توازنًا دقيقًا في العلاج والتغذية.