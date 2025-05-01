كامالا هاريس تتهم ترامب بمحاولة نشر الخوف لإسكات من يعارضه

هاجمت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى السابق، الرئيس الحالى دونالد ترامب، مع مرور 100 يوم على عودته إلى البيت الأبيض، وأدانت الرسوم الجمركية المتهورة التى فرضها، ومطالبه غير الدستورية، وجهوده الساعية إلى تأجيج مناخ من الخوف لإسكات معارضيه.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فقد استغلت هاريس أول خطاب رئيسى لها منذ مغادرتها البيت الأبيض لحث مؤيديها على التعبير عن آرائهم، والتصدى لما وصفته بجهود إدارة ترامب لإلغاء عقود من التقدم.

وفى كلمتها خلال الحفل السنوى لمنظمة "إيميرج"، التى توظف وتدرب النساء على الترشح للمناصب، اتهمت هاريس منافسها الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 بعدم الوفاء بوعده الانتخابى بخفض التكاليف. وقالت إن الرئيس يُلحق الضرر بالأسر العاملة، ويُشل الشركات الأمريكية بـ التعريفات الجمركية المتهورة.

وركزت هاريس، التى سبق أن شغلت منصب مدعى عام ولاية كاليفورنيا وتسعى للترشح لمنصب حاكم الولاية، بشكل كبير فى خطابها على الكيفية التى يمكن بها تبديد مناخ الخوف الذى قالت إن ترامب يحاول خلقه فى واشنطن، من خلال نشر الشجاعة.

قالت هاريس: "نعلم جميعًا أن الرئيس ترامب وإدارته وحلفاءه يعتمدون على فكرة أن الخوف قد يكون مُعديًا. إنهم يعتمدون على فكرة أنه إذا استطاعوا إثارة خوف بعض الناس، فسيكون لذلك تأثير مخيف على الآخرين... لكن ما أغفلوه هو أن الخوف ليس الشيء الوحيد المُعدى. الشجاعة مُعدية".

وقالت واشنطن بوست إن هاريس تعود إلى الساحة العامة فى لحظة غضب وإحباط عميقين داخل الحزب الديمقراطى، بعد ما يقرب من ستة أشهر من خسارتها أمام ترامب. وفى التجمعات الحاشدة فى جميع أنحاء البلاد، عبّر الديمقراطيون عن استيائهم من عجز قادتهم عن بذل المزيد من الجهد لإبطاء أجندة ترامب، بما فى ذلك جهوده فى الترحيل الجماعى.

وفى خطابها، أشارت هاريس إلى بعض أكثر إجراءات إدارة ترامب إثارة للجدل، بما فى ذلك اعتقال مئات الأشخاص الذين زعمت أنهم أعضاء فى عصابات، وشحن بعضهم إلى دولة أجنبية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأشادت هاريس فى خطابها بالأمريكيين "الذين يرفعون أصواتهم قائلين: 'ليس من المقبول انتهاك أوامر المحكمة... ليس من المقبول احتجاز وإخفاء مواطنين أمريكيين أو أى شخص دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة'". وقالت إنها استلهمت أيضًا من القضاة الذين "يحافظون على سيادة القانون فى وجه من يُحبسونهم"، والجامعات "التى تتحدى المطالب غير الدستورية".

وفى حين وصف منتقدو ترامب أجندته بأنها تُثير الفوضى، قالت هاريس إنه لا ينبغى "خداع" مؤيديها. ووصفت تكتيكات ترامب بأنها "حدث سريع الانتشار" يُستخدم "لتقليص التعليم العام"، وتقليص الحكومة قبل خصخصة خدماتها.

وقالت هاريس إن ما يحدث فى عهد ترامب هو تطبيق لأجندة يمينية قائمة منذ عقود، وهى "رؤية ضيقة الأفق لأمريكا تخدم مصالحها الذاتية، حيث يُعاقَب من يقول الحقيقة، ويُفضَّل الموالون، ويُستغل النفوذ، ويُترَك الجميع ليدافعوا عن أنفسهم".

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