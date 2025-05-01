شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات شائعة.. أسباب حدوث طفح جلدى بعد إجراء الجراحات والان مع تفاصيل الخبر

من الوارد حدوث بعض المضاعفات عقب إجراء عملية جراحية، ويعد الطفح الجلدى من أكثر المضاعفات شيوعا والمتوقع حدوثها بعد الجراحات.وفى الأغلب يحدث الطفح الجلدى بسبب ما تتضمنه الجراحات من استخدام مواد مختلفة، مثل المطهرات، والأدوات الجراحية، والتخدير، والمضادات الحيوية، وقد يسبب أي منها رد فعل تحسسى، والذى قد يظهر بشكل طفح جلدى، وفقا لموقع "very well health".

في معظم الحالات، يحدث الطفح الجلدي بشكل طفيف، وأحيانا قد يظهر مع علامات مرضية أخرى، مثل العدوى أو الحساسية المفرطة، الأمر الذى يتطلب علاجًا فوريًا.

أماكن الطفح الجلدى الشائعة بعد الجراحة

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى ظهور طفح جلدي بعد الجراحة، بعضها مرتبط بالأدوية والمنظفات والمواد الأخرى المستخدمة أثناء الجراحة أو بعدها، بينما يرتبط بعضها الآخر برد فعل الجسم الداخلي تجاه الأدوية وحتى تجاه الجراحة نفسها.

ويوجد عدد من الأماكن المتوقع ظهور الطفح الجلدى فيها، وهى:

على الشق الجراحى أو حوله

غالبًا ما ترتبط المطهرات التي يتم استخدامها لتنظيف الجلد قبل الجراحة وبعدها، بالإضافة إلى الأشرطة والمواد اللاصقة لإغلاق الجرح الجراحى، بالطفح الجلدى الذى قد يحدث في موقع الجراحة.

الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم

عادةً ما يكون الطفح الجلدي الذي يظهر على مناطق أكبر من الجسم، عقب الجرحات، علامة على وجود عدوى واسعة الانتشار ، أو رد فعل تحسسي للأدوية مثل التخدير أو المضادات الحيوية.

متى تصبح أعراض الطفح الجلدي بعد العملية الجراحية خطيرة؟

يعد الطفح الجلدي أو الشرى من أكثر أشكال رد الفعل التحسسي الموضعي شيوعا، ومن الممكن أيضًا حدوث تفاعلات أخرى تؤثر على التنفس مع العديد من هذه الأدوية.

في حالات نادرة، من الممكن حدوث رد فعل تحسسي واسع النطاق يصيب أعضاء متعددة، وقد يكون مميتًا، تجاه بعض الأدوية المستخدمة في الجراحة، ويطلق على هذا التفاعل اسم تفاعل دوائي مصحوب بفرط الحمضات، وقد تظهر أعراض جهازية بعد أيام أو أسابيع من استخدام بعض الأدوية، وتبدأ هذه التفاعلات بطفح جلدي، وقد تؤدي إلى فشل أعضاء متعددة إذا تُركت دون علاج. ترتبط هذه التفاعلات بشكل رئيسي ببعض المضادات الحيوية .

لذلك إذا أجريت لك عملية جراحية مؤخرًا، وظهرت عليك ردود فعل موضعية أو طفح جلدي واسع الانتشار دون أعراض الحساسية المفرطة، فيجب متابعة الحالة الأمر مع الجراح، أما إذا ظهرت عليك فجأة أعراض الحساسية المفرطة ، مثل صعوبة التنفس أو البلع، فيجب التوجه فورا لأقرب مستشفى.

ويمكن أن تساعد الأدوية المضادة للحكة ومضادات الهيستامين والالتهابات، في السيطرة على أعراض الطفح الجلدي، كما يمكن استخدام بعض هذه الأدوية للسيطرة على ردود الفعل بعد الجراحة.

مدة استمرار الطفح الجلدي بعد الجراحة

يختفى معظم الطفح الجلدي الناتج عن فرط الحساسية، أو ردود الفعل التحسسية تجاه دواء أو مادة مهيجة خلال أسبوع تقريبًا، أما الطفح الجلدي الذي يستمر لفترة أطول فقد يتطلب علاجًا إضافيًاـ، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تعود البشرة إلى حالتها الطبيعية.