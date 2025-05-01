شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. 3 أعراض تشير لقصور عضلة القلب لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية السابق بـ جامعة القاهرة أمراض القلب، ورئيس قسم القلب السابق بجامعة القاهرة، خلال مؤتمر الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه تم عقد جلسة خاصة عن علاقة مرض السكر بأمراض القلب و تم استعراض كيفية علاج قصور عضلة القلب والشرايين التاجية .

وأضاف أن قصور عضلة القلب مرض شائع فى مرضى السكر، موضحا أن 30% من المرضى فى هذه الدراسة يعانون من مرض السكر وهو من الأسباب المهمة لقصور عضلة القلب، موضحا، أن مرض السكر يصاحبه ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ويكون المريض معرض لقصور الشريان التاجى وجلطات القلب وهذا يؤدى إلى ضعف عضلة القلب واختلال فى البطين الأيسر.



د. مجدى عبد الحميد

وأوضح، أن قصور عضلة القلب يؤدى إلى حدوث نهجان وعدم القدرة على بذل أى مجهود وتورم الساقين، وهى أهم 3 أعراض، ولابد أن يلجأ المريض للطبيب عند التعرض لهذه الأعراض لعمل تحليل مهم وهو هرمون عضلة القلب.

وأوضح، أنه عندما يكون مرتفعا نتأكد أن المريض يعانى من قصور عضلة القلب ويقوم بعمل موجات صوتية على القلب للتفرقة بين القصور الناتج من ضعف عضلة القلب أو اختلال البطين الأيسر، وهى من الفحوصات المهمة جدا، موضحا أن هناك أدوية جديدة وتم وضع خطوط استرشادية لعلاج قصور عضلة القلب والذى يؤدى إلى تغيب المريض عن عمله، مؤكدا أن الدولة توفر الأدوية الخاصة بعلاج قصور عضلة القلب وأصبحت موجودة فى مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية، وهى تعمل على تقليل المضاعفات.

وقال، إن قصور عضلة القلب هو مرض شائع يمثل 2% من عدد السكان، موضحا، إن 65 مليون مريض على مستوى العالم يعانون من قصور عضلة القلب وإذا لم يتم علاجهم تقل كفاءة عضلة القلب لذلك التشخيص المبكر وتوفير الأدوية مهم جدا لمنع حدوث المضاعفات.