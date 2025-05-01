شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها المشى وتقليل الملح.. خطوات سهلة للوقاية من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جميلة نصر أستاذة أمراض القلب بطب قناة السويس، و رئيس أقسام القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إن مفهوم الصحة هو الوقاية، موضحة، أن الوقاية مهمة جدا والدولة اتجهت إلى الطب الاستباقى أو الطب العلاجى.

وأوضحت خلال جلسة خاصة بمؤتمر الجمعية العربية لدراسة أمراض تاسكر والميتابوليزم عن علاقة مرض السكر بأمراض القلب برئاسة الدكتورة إيناس شلتوت رئيس الجمعية، إنه يمكن الوقاية من 80% من الأمراض المزمنة.

وأكدت، أن الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن الشيشة والسجائر الالكترونية والتبغ المسخن، والمشى 3 كيلو يوميا أو 30 دقيقة 4 أيام فى الأسبوع، و تناول الأكل الصحي والإقلال من الملح كل هذه الأمور تقى من الاصابة بأمراض القلب .

وأوضحت، أنه يجب تناول 5 قطع من السلطة والفاكهة يوميا والإقلال من الدهون والسكر.