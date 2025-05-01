شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة الطفل جان رامز.. خطوات مهمة لحماية ابنك من التنمر الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الطفل الفنان جان رامز لعنف الكترونى والتحريض على إيذائه نفسياً من قبل بعض المتابعين على موقع فيس بوك، وذلك لمجرد كتابته منشور يعبر فيه عن فرحته بالحصول على إجازة من المدرسة بسبب سوء الأحوال الجوية، مما دعا عدد من الفنانين للتضامن معه، وفى السطور التالية نقدم أهم النصائح لحماية طفلك من التنمر الإلكترونى.

كيف تحمي طفلك من التنمر الإلكتروني؟

أصبح الإنترنت جزءًا مهمًا من حياتنا اليومية، ورغم فوائده ظهرت مشكلات مثل التنمر الإلكتروني، وهو إيذاء الآخرين عبر الإنترنت بالكلمات الجارحة أو التهديد أو السخرية، وفق ما أكده الدكتور محمد علي استشاري الطب النفسي في قصر العيني.

وأشار إلى أنه لحماية طفلك من التنمر الإلكتروني، يمكنك اتباع النصائح التالية:

1. التواصل المستمر مع طفلك

تحدث مع طفلك يوميًا عن ما يفعله على الإنترنت، واسأله عن أصدقائه الافتراضيين، واجعله يشعر بالأمان ليتحدث معك إذا تعرض لأي موقف مزعج.

2. التوعية بخطورة التنمر

علم طفلك ما هو التنمر الإلكتروني، وكيف يؤثر على نفسية الآخرين، شجعه على ألا يشارك أو يسكت عن أي سلوك تنمري.

3. مراقبة استخدام الإنترنت دون تقييد مفرط

تابع التطبيقات والمواقع التي يستخدمها طفلك، ويفضل أن تكون الأجهزة في أماكن مفتوحة في المنزل، مع احترام خصوصيته.

4. وضع قواعد واضحة لاستخدام الإنترنت

حدد أوقاتًا لاستخدام الإنترنت، واتفق معه على مواقع وتطبيقات آمنة ومناسبة لعمره.

5. تعليم كيفية التصرف عند التعرض للتنمر

علم طفلك ألا يرد على المتنمر، وأن يحتفظ بالأدلة (مثل الصور أو الرسائل)، ويبلغ شخصًا بالغًا على الفور.

6. استخدام أدوات الحماية الإلكترونية

استخدم برامج وتطبيقات لحظر الأشخاص المزعجين، أو الإبلاغ عنهم، مع تفعيل إعدادات الخصوصية.

7. الاهتمام بالحالة النفسية للطفل

راقب أي تغير في سلوك طفلك، مثل الحزن المفاجئ أو الانعزال، فقد تكون هذه علامات على تعرضه للتنمر.

واخيرا اكد استشاري الطب النفسي علي ان الوقاية من التنمر الإلكتروني تبدأ من البيت، بالتوعية، والحوار، والدعم، عندما يشعر الطفل أن لديه من يستمع إليه ويقف بجانبه، سيكون أكثر قدرة على تجاوز المواقف الصعبة بثقة وأمان.