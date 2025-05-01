شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر استخداما لوسائل التواصل والأكثر شعورا بالوحدة.. تعرف على معضلة جيل Z والان مع تفاصيل الخبر

رغم أن الجيل زد "Gen Z"، وهم الشباب والمراهقون الذين ولدوا خلال الفترة من 2000 إلى 2011"، هو أول جيل لم يشهد الحياة بدون تكنولوجيا، وخلال سنوات عمره شهد تطورات هائلة فى التكنولوجيا ووسائل التواصل الإجتماعى، حتى أصبح عالمه "قرية صغيرة" بالمعنى الحرفى للجملة.

ورغم سهولة التواصل مع الأخريين، بأى مكان فى العام وفى أى وقت، بشكل لم يعرفه أى من الأجيال السابقة، إلا أن أبناء "Gen Z" يعدوا الأكثر شعورا بالوحدة، بحسب موقع "Psychology today".

الصحة النفسية لجيل Z

ووفقا للموقع، فإن 73% من أفراد هذا الجيل يشعرون بالوحدة، أحيانا أو بشكل دائم، وهو ما يعد أمرا غريبا وسط قدرتهم غير المسبوقة على التواصل مع الآخرين، فى حين يتمتع 45% فقط من أبناء جيل Z بصحة نفسية ممتازة أو جيدة جدًا، وهي النسبة الأقل بين جميع الأجيال.

كما أن نسبة 91% من البالغين من جيل Z ، عانوا من عرض جسدي أو عاطفي واحد على الأقل بسبب التوتر ، مثل الشعور بالاكتئاب أو الحزن 58%، أو نقص الاهتمام أو الدافع أو الطاقة 55%، بينما يشعر 68% من جيل Z بتوتر كبير بشأن المستقبل، وتؤثر تلك المشكلات النفسية بشكل سلبي على العمل، حيث ترك 75% من جيل Z ونصف جيل الألفية وظائفهم لأسباب تتعلق بالصحة النفسية، مقارنةً بـ 34% من الأجيال الأخرى.

3 أسباب تجعل الجيل Z الجيل الأكثر شعورا بالوحدة لماذا الجيل Z هو الجيل الأكثر وحدة؟

بينما تؤثر الوحدة على جميع الأجيال، إلا أنها تزداد حدةً بين الأجيال الناشئة، تحديدا جيل Z الأكثر تقدمًا تكنولوجيًا في تاريخ البشرية، وفيما يلي أهم ثلاثة أشياء تساهم في شعور الجيل Z بالوحدة، وهى:

التحفيز المفرط

نظرا للانشغال بالمسئوليات العملية والشخصية، يقل الوقت المخصص للتواصل المباشر مع الآخرين، مما يجعل اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعى والوسائل التكنولوجيا أمرا أسهل، والتواجد المكثف على مواقع التواصل الاجتماعى يعرض المتابع لها لكم هائل من المحتوى، سواء الإخبارى أو العام، ورغم أن البعض يلجأ لتلك المواقع لإلهاء نفسه عن الضغوطات الشخصية، لكنها تتسبب فى التحفيز الزائد وتقليل من وقت التواصل مع الآخرين.

كما أوجدت وسائل التواصل الاجتماعي فخ المقارنة بين الحياة الشخصية وصور الآخرين التى تبدو المميزة، مما يؤدى إلى إثارة أسئلة مثل: هل أنا جيد بما يكفي، ذكي بما يكفي، ثري بما يكفي، مما يؤدى إلى المزيد من الشعور بالوحدة.

وسائل التواصل الاجتماعي

تعد وسائل التواصل الاجتماعي أكثر فعالية في معالجة الشعور بالوحدة عند استخدامها لتعزيز العلاقات القائمة أو بناء علاقات جديدة هادفة، من ناحية أخرى، استخدامها بديلاً عن التفاعل الاجتماعي في الحياة الواقعية أمرا غير مجد، وبالتالي، فإن وسائل التواصل الاجتماعي نفسها ليست هي التي تُؤثر على الشعور بالوحدة، بل طريقة دمجها في حياتنا الحالية .

تحول التبعية

يعتمد البشر بطبيعتهم على بعضهم البعض. ومع ذلك، لم نعد نعتمد على بعضنا البعض كما كنا في السابق، في الماضي، إذا كان صنبور منزلك يتسرب، فربما كنت تلجأ إلى جارك لطلب توصية لسباك، أو تتصل بأحد أفراد عائلتك أو أصدقائك ليرشدك خلال عملية الإصلاح، أما اليوم، فغالبًا ما تكون خطوتك الأولى هي فتح موقع يوتيوب والبحث عن "كيفية إصلاح صنبور متسرب".

ليس الجيل Z هو المذنب الوحيد في استغلال جوجل أو يوتيوب لاكتساب المعرفة، فكثيرون منا يسارعون الآن إلى هواتفهم المحمولة بدلا من إزعاج للآخرين، هذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، بل هو مفيد وسريع، ولكن إذا أصبحت هذه الأفعال الدقيقة غير البشرية أكثر شيوعًا، فعلينا تخصيص المزيد من الوقت للتواصل في جوانب أخرى من حياتنا، لمنع نمو الشعور بالوحدة.