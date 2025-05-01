شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تتحمل الضغوط وتحافظ على هدوئك لو بتشتغل مع الجمهور أو بخدمة العملاء والان مع تفاصيل الخبر

يعد التعامل المستمر مع الجمهور مرهق نفسيًا إلى حد ما، وبمناسبة عيد العمال، لو بتشتغل في وظيفة تتطلب التعامل المباشر مع الناس (زي خدمة العملاء، البيع، الطب، التعليم، أو غيرها)، وفى عيد العمال، نقدم لك أهم النصائح للحفاظ على صحتك النفسية، يقدمها موقع healthline، ومنها:

1. افصل بين شغلك وحياتك الشخصية:

لا تأخذ المواقف الصعبة مع العملاء على محمل شخصي.

عند الانتهاء من العمل، افصل ذهنيًا وخد وقتك للراحة.

2. مارس تقنيات الاسترخاء:

جرّب تمارين التنفس العميق، أو الاسترخاء العضلي، أو حتى التأمل لمدة دقائق يوميًا.

ممكن تستخدم تطبيقات بسيطة تساعدك .

3. ضع لنفسك حدودا واضحة:

معرفة متى تقول "لأ" بلطف، ومتى تحتاج تأخد استراحة من التعامل المباشر.

4. تدريب نفسك على الذكاء العاطفي:

فَهْم مشاعر العملاء دون أن تتأثر بها شخصيًا يساعدك تتعامل بهدوء.

ركز على المشكلة وليس على أسلوب الشخص الذي يتعامل معك.

5. شارك مشاعرك مع زملاء موثوق فيهم:

إذا شعرت أنك مضغوط، تكلم مع زملائك أو مشرفك لا تكتم مشاعرك.

6. استراحات قصيرة خلال اليوم:

حتى لو 5 دقائق بعيدل عن الزحمة أو المكالمات، ستحسن حالتك النفسية.

7. كافئ نفسك على مجهودك:

سواء بشيء بسيط تحبه بعد الشغل، أو حتى بكلمة طيبة لنفسك، التقدير الذاتي مهم.

8. اطلب دعم نفسي:

لو شعرت أن الضغط يؤثر على نومك أو طاقتك أو علاقاتك، لا تتردد تطلب مساعدة مختص.