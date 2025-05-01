شكرا لقرائتكم خبر عن ماتخدهاش من غير طبيب.. مكملات غذائية شائعة تضر الكلى والان مع تفاصيل الخبر

الحصول على العناصر الغذائية المناسبة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحتك العامة، ولأن الكثيرين لا يحصلون على العناصر الغذائية الأساسية من الطعام، بسبب سوء نظامهم الغذائي، يلجأون إلى المكملات الغذائية، ورغم أنها قد توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية، إلا أن بعضها قد يُسبب أضرارًا خفية، حيث إنه مع ازدهار صناعة المكملات الغذائية، أصبح الحصول عليها أسهل من أي وقت مضى، ومع ذلك، قد يُسبب بعضها أضرارًا جسيمة لأعضائك الحيوية، بما في ذلك الكليتين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. قائمة بـ4 مكملات غذائية شائعة قد تُعرض صحة كليتيك للخطر:

فيتامين سي

في حين أن فيتامين سي ضروري لتقوية المناعة وإنتاج الكولاجين، فإن الجرعات العالية للغاية من فيتامين سي (أكثر من 2000 ملج يوميًا) يمكن أن يضر بصحة كليتيك، وقد تؤدي الجرعات العالية من هذا الفيتامين إلى تكون بلورات الأكسالات، التى قد تتراكم في الكلى، مما يزيد من خطر تكون حصوات الكلى، أو في حالات نادرة، تلف كلوي أكثر خطورة، وهذا خطير بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل سابقة في الكلى.

وقد وجدت دراسة أجريت عام ٢٠١٣ أن مكملات حمض الأسكوربيك مرتبطة بحالات حصوات الكلى لدى الرجال، وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن "مكملات حمض الأسكوربيك بجرعات عالية، وهي من أكثر مستحضرات الفيتامينات شيوعًا، ترتبط بزيادة خطر تكون حصوات الكلى لدى الرجال بمقدار الضعفين، اعتمادًا على الجرعة".

فيتامين د

فيتامين د، الضروري لصحة العظام، عنصر غذائي أساسي، ومع ذلك، قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى تراكم الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم)، وقد يؤدي ارتفاع مستويات الكالسيوم إلى تكلس الكلى، مما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة وإعاقة وظائفها، وقد يؤدي تناول جرعات عالية من المكملات الغذائية مع الأطعمة المدعمة أو الفيتامينات المتعددة الإضافية إلى زيادة خطر الإفراط في تناوله.

الكرياتين

غالبًا ما يتناول رواد الصالات الرياضية وعشاق اللياقة البدنية مكملات الكرياتين لتعزيز بناء العضلات والأداء الرياضي، ومع ذلك، قد يُرهق هذا المكمل الكلى عند تناوله بجرعات عالية، ويعود ذلك إلى زيادة نسبة الكرياتينين، وهو ناتج نفايات يجب على الكلى ترشيحه، وقد يُحاكي خلل وظائف الكلى أو يُفاقمه، والأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة هم أكثر عرضة للخطر، وعلى الرغم من أن الكرياتين آمن بشكل عام للأشخاص الأصحاء، إلا أن الجفاف أو الاستخدام لفترات طويلة دون مراقبة قد يُسبب إجهادًا للكلى، وغالبًا ما يفضل بعض الأفراد المصدر "الطبيعي" للمكملات الغذائية وهى المكملات العشبية، مثل عشبة الأريستولوشيا، الموجودة في بعض منتجات إنقاص الوزن أو التخلص من السموم، وجذر عرق السوس، وقد تكون سامة للكلى، حيث توصي المؤسسة الوطنية للكلى بالابتعاد عن المكملات العشبية، خاصةً إذا كنت تعاني من أي أمراض كلوية كامنة.

مكملات البروتين

مكملات البروتين سلاح ذو حدين، فبينما قد تفيد الناس، قد تُرهق الجسم أيضًا، وتُعد مكملات البروتين عنصرًا أساسيًا لعشاق اللياقة البدنية، إلا أن الإفراط في تناولها قد يُرهق الكلى، ويُجبر ارتفاع البروتين الكلى على التخلص من النيتروجين الزائد، مما قد يُرهق من يعانون من ضعف وظائف الكلى، ومن الضروري إضافة البروتين إلى نظامكم الغذائي بأشكاله الطبيعية، وهو موجود في اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان، والمكسرات والبذور، والبقوليات، ومنتجات الصويا.

لذلك، قبل البدء بتناول أي مكمل غذائي، استشر طبيبك، خاصة إذا كنت تعاني من حالات مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكر، أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الكلى، وذلك للحفاظ على صحة كليتيك.

وحافظ على ترطيب جسمك، وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم والأطعمة المصنعة، واتخذ خطوات لإدارة حالات مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم من خلال تغييرات نمط الحياة، مع أن اتباع نظام غذائي متوازن أمر مهم للحفاظ على صحة الكلى، إلا أن هناك أطعمة ومشروبات معينة يجب تجنبها، مثل المشروبات الغازية، واللحوم المصنعة، والزبدة، والمايونيز، والوجبات المصنعة المجمدة وكلها ليست صديقة للكلى، وتناول بدلاً من ذلك أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية، مثل التوت، والتفاح، والحمضيات، والكرز، والرمان، والبروكلي، والخضراوات الورقية، والمكسرات، وغيرها، فجميعها مفيدة لصحة الكلى، ولكن تذكر دائمًا أن الاعتدال هو الأساس.