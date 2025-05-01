شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تقلبات الطقس بتأثر على نفسيتك.. تعرف على الاضطراب العاطفى الموسمى والان مع تفاصيل الخبر

يشعر الكثيرون بتغيرات مزاجية كبيرة خلال فترات الانتقال من فصل إلى آخر، نتيجة للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية التي تحدث خلال تلك الفترات، وهو ما يطلق الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) .

وتعد تلك الحالة نوع من الاكتئاب الذى يحدث خلال فصول معينة من السنة، غالبًا في الخريف أو الشتاء، حيث يعتقد أن قصر النهار وقلة الضوء قد يحدثان تغيرًا كيميائيًا في الدماغ ، يؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب، يُمكن أن يُساعد العلاج بالضوء ومضادات الاكتئاب في علاج الاضطراب العاطفي الموسمي.

أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي

ووفقا لموقع "Johns Hopkins medicine"، يوجد نوعان من الاضطراب العاطفى، الموسمي:

بداية الخريف

يسمى هذا النوع أيضًا اكتئاب الشتاء، وتبدأ أعراض الاكتئاب من أواخر الخريف إلى أوائل الشتاء، وتخف خلال أشهر الصيف.

بداية الربيع

يسمى هذا النوع أيضًا اكتئاب الصيف، وتبدأ أعراض الاكتئاب من أواخر الربيع إلى أوائل الصيف، ويعتبر هذا النوع أقل شيوعًا بكثير.

ويوجد عدد من الأعراض الشائعة للاضطراب العاطفي الموسمي، وهى:

زيادة النوم والنعاس أثناء النهار

فقدان الاهتمام والمتعة في الأنشطة التي كان يتمتع بها الشخص سابقًا

الانسحاب الاجتماعي وزيادة الحساسية للرفض

الانزعاج والقلق

مشاعر الذنب واليأس

التعب المفرط (الإرهاق)

انخفاض القدرة على التركيز

صعوبة في التفكير بوضوح

زيادة الشهية، وخاصة للحلويات والكربوهيدرات

زيادة الوزن

مشاكل جسدية، مثل الصداع

وتميل الأعراض إلى العودة ثم التحسن في نفس الأوقات تقريبًا كل عام، وقد تبدو أعراض الاضطراب العاطفى الموسمى مشابهة لأعراض أمراض نفسية أخرى، مما يستدعى استشارة طبيب نفسى متخصص.

الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالاضطراب العاطفى الموسمى

غالبًا ما يبدأ الاضطراب العاطفي الموسمي في مرحلة البلوغ، ويزداد خطر الإصابة به مع التقدم في السن، وهو نادر لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا، وتتأثر النساء به أكثر من الرجال.

علاج الاضطراب العاطفي الموسمي

تختلف علاجات اكتئاب الشتاء عن اكتئاب الصيف، وقد تشمل ما يلي:

التعرض لأشعة الشمس

قضاء بعض الوقت في الخارج أو بالقرب من النافذة قد يخفف الأعراض.

العلاج بالضوء

إذا لم يكن من الممكن زيادة التعرض لأشعة الشمس، فقد يفيد العلاج بالضوء، وهو التعرض لضوء خاص لفترة زمنية محددة يوميًا.

العلاج النفسي

يساعد العلاج المعرفي السلوكي، أو العلاج التفاعلي على تغيير نظرتك المشوهة لنفسك وللبيئة المحيطة بك، كما يساعدك على تحسين مهاراتك في العلاقات الشخصية، وتحديد مسببات التوتر لديك وتعلم كيفية التعامل معها.

مضادات الاكتئاب

هذه الأدوية الموصوفة طبيًا قد تساعد في تصحيح الخلل الكيميائى، الذى قد يؤدى إلى الاضطراب العاطفي الموسمي.

ضع أهدافًا واقعية في ظل الاكتئاب

لا تحمّل نفسك فوق طاقتك، قسم المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة، وحدّد أولوياتك، وافعل ما بوسعك.

حاول أن تكون مع الآخرين وتتحدث معهم

التواجد وسط الأخرين والتحدث معهم، أفضل من أن تكون وحيدًا وكتومًا.

افعل ما يشعرك بالراحة

قد يساعدك الذهاب إلى السينما، أو المشاركة في أنشطة دينية أو اجتماعية، أو فعل شيء لطيف لشخص آخر، على الشعور بالراحة.