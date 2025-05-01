شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن استبدال عمليات خفض الوزن بأدوية التخسيس؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب القاهرة، إن السمنة تنتشر عالميا بدرجة كبيرة ويصل عدد المصابين إلى أكثر من 800 مليون شخص تصل فيهم معامل كتلة الجسم إلى أكثر من 30 .

وأضافت، خلال مؤتمر الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه ترتبط الاصابة بالسمنة بحدوث العديد من الأمراض كما تؤثر على جوده الحياة، وأثبتت الأبحاث أن طرق علاج السمنة ويشمل العلاج بالأدوية وتغيير أسلوب الحياة تؤدي مباشرة إلى نقص فرص الإصابة بالأمراض المتسببة فى السمنة، موضحا ، إن الأدوية التي تعالج السمنة عن طريق الحقن نجحت في تخفيض وزن المرضى بنسبة تتراوح بين 11-26 % عن طريق زيادة الإحساس بالشبع، وعدم الشعور بالجوع من خلال مراكز الشهية في المخ بالإضافة إلى زيادة الإحساس بالامتلاء في المعدة وبالتالي الإقلال من كمية الطعام الذي يتناوله الشخص الذى يستخدمه.

وقالت، إنه في المستقبل القريب هناك العديد من البدائل من هذه المجموعات الدوائية واسمها العلمي هي GLP1RA وقد يكون لها أثر أقوى في تخفيض الوزن.

وأوضحت، إن أدوية التخسيس عن طريق الفم تؤدي إلى فقدان وزن يتراوح بين 4 – 10% من الوزن المبدئي ولكن بعضها يجب تجنب استعماله في مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم والإصابة بالميول الانتحارية والإصابة بالمياه الزرقاء بالعين وتسمم الغدة الدرقية ومرضى الصرع، مضيفة، إنه يحمل لنا المستقبل إضافة أنواع مختلفة من أدوية التخسيس في عقار واحد مما يحمل نتيجة أقوى من استخدام دواء واحد بعينه.

أما عمليات التخسيس فتؤدي إلى فقدان 10- 21% من الوزن المبدئي على المدى الطويل وقد يحمل بعضها بعض المخاطر الجسيمة على الصحة.

كما أن الحالة النفسية للمريض تتحسن بعد إجراء العملية ولكن أغلب الأبحاث ذكرت أن هناك تدهور يحدث خلال 5 سنوات من إجراء العملية، في حين أن الأبحاث التي أجريت على علاج التخسيس الدوائي فقد حسنت من جودة الحياة والحالة النفسية للمريض.



اطباء القلب والسكر



د ايناس شلتوت