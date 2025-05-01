شكرا لقرائتكم خبر عن عايز ابنك يصاحبك ويحكيلك كل حاجة.. طبق الخطوات دى والان مع تفاصيل الخبر

يتعلم الأطفال ويتطورون بشكل أفضل عندما يكون لديهم علاقات قوية وإيجابية مع الوالدين، لأنها تساعدهم على التعلم ومعرفة العالم الخارجى بالنسبة إليهم.

ووفقا لموقع children raising، يمكن بناء علاقة إيجابية وصحية بين الآباء والأبناء، عن طريق القيام ببعض الخطوات، التى تساعد على بناء ثقة الطفل فى والديه، وتجعله قادرا على التحدث معهم بصراحة حول مشاعره ومخاوفه، كذلك البوح بأسراره.

خطوات لبناء الثقة بين الوالدين والطفل

لا توجد صيغة مثالية للعلاقة بينك وبين طفلك، ولكن إذا بُنيت علاقتك به على تفاعلات دافئة ومحبة في معظم الأوقات، فسيشعر طفلك بالحب والأمان والطمأنينة.

ويمكنك بناء علاقة إيجابية مع طفلك من خلال القيام بالخطوات التالية، وهى:

التواجد فى اللحظة الحالية

إن عيش اللحظة الحالية يعني التركيز والتفكير فيما يحدث مع طفلك، فهذا يُظهر له اهتمامك بالأمور التي تهمه، وهو أساس علاقة قوية.

شجعه بدون إصدار أحكام



حاول ألا تعطي طفلك التوجيهات طوال الوقت، ولاحظ ما يفعله وشجعه دون إصدار أحكام عليه.

استمع لطفلك وتفاعل مع مشاعره

إذا كان طفلك يروي لك قصة طويلة عما حدث خلال اليوم، فقد يقول إنه قضى يومًا سعيدًا، لذلك اعطه الوقت واستمع إليه

فكّر فيما يُخبرك به سلوك طفلك

مثلا إذا كان طفلك المراهق يتجول حولك في المطبخ ولا يتحدث كثيرًا، فقد يرغب فقط في البقاء بالقرب منك، يمكنك عندها أن تعرض عليه عناقًا أو تسمح له بالمساعدة في إعداد العشاء، دون الحاجة إلى التحدث.

منحه فرصة ليتولى زمام المبادرة

دع طفلك يقود اللعب بمراقبته والتفاعل مع ما يقوله أو يفعله، وعلى سبيل المثال، إذا قرر طفلك الأكبر التخطيط لوجبة عائلية، اعطه الفرصة للتصرف

وبشكل عام ، تكرار كلمات طفلك أو إعادة صياغتها، والابتسام، والتواصل البصري، يُظهر لطفلك أنك تُوليه اهتمامًا عندما تتحدثان أو تمضيان وقتًا معًا. هذه التعبيرات الدافئة والاهتمام تُشعر طفلك بالأمان وتبني ثقته بنفسه.

"الوقت الجيد": لماذا هو مهم لبناء العلاقات الإيجابية

تُبنى العلاقات الإيجابية بينك وبين طفلك على قضاء وقت ممتع، فالوقت الذي تقضيانه معًا هو سبيلكما للتعرف على تجارب بعضكما البعض، وأفكاركما، ومشاعركما، واهتماماتكما المتغيرة. وهذا يظهر تقديركما لطفلكما

يمكن قضاء وقت ممتع في أي وقت وفي أي مكان ، حتى وسط الأيام المزدحمة بلحظات بسيطة، حيث تمنحك هذه اللحظات فرصةً لإيصال رسائل إيجابية من خلال الابتسامات والضحك والتواصل البصري والعناق واللمسات اللطيفة.

كسب الثقة والاحترام

يمكنك تعزيز الثقة والاحترام في علاقتك بطفلك، عن طريق الخطوات التالية:

كن متاحًا عندما يحتاج طفلك إلى الدعم أو الرعاية أو المساعدة

التزم بوعودك، ليتعلم طفلك الثقة بما تقوله.

تعرّف على طفلك وقدّره كما هو، مثل دعمه بهوياته المفضلة

عندما يُعبّر طفلك عن آراء مختلفة عن رأيك، استمع إليه دون إصدار أحكام أو انزعاج.

ضع قواعد عائلية صارمة وعادلة، بما يساعد طفلك على الثقة بأنك ستعامله بإنصاف وثبات.